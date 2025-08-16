Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»

Вингер киевского «Динамо» Бенито попрощался с киевским клубом, написав сообщение на своей странице в Instagram. Нигериец продолжит карьеру на Кипре.

«Вау, даже не знал, с чего начать. Сначала хочу сказать спасибо и «благодарю» по-украински всю Украину, всех украинцев, болельщиков «Динамо», работников клуба и всех моих партнеров по команде за все эти годы — за теплый прием, любовь и поддержку, которую я испытывал с первого дня. Для меня было честью носить футболку и играть за этот прекрасный и легендарный клуб «Динамо» Киев.

Я провел полдесятка лет в этом большом клубе, и мы прошли долгий путь – и победы, и поражения. С доковидных и послековидных времен до войны… мы все вместе стали сильнее и выстояли. Вечная память всем воинам, отдавшим свою жизнь, защищая страну, — вы настоящие герои.

Если начну писать или рассказывать все, выйдет целая книга. Все, что могу сейчас сказать, огромное спасибо. И я не говорю прощай, а говорю увидимся и желаю всего лучшего команде, болельщикам «Динамо» Киев и Украине как государству — мы все преодолеем. Это было не только о футболе, но и о жизни здесь. Украина – мой второй дом, ведь я теперь тоже украинец, Бенитенко. Спасибо и Слава Украине», – написал Бенито.

