Иван ФЕДЫК: «Конечно, воздушная тревога сбила игровой ритм Руха»

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче третьего тура УПЛ против киевской Оболони (1:2).

– Судьбу матча решили три стандартных положения. В первом тайме нам не очень удавалась игра в атаке, ведь «Оболонь» действовала в защите просто и организованно. Мы знали об этом и видели предыдущие матчи, где соперники киевлян почти не создавали моменты. У нас не получилось создать что-то в атаке, а «Оболонь» забила после розыгрыша стандарта. После этого мы произвели замены, чтобы добавить креатива и скорости в атаке, несколько изменили план на игру.

Во втором тайме нам удалось выровнять игру, забить гол, создать несколько отличных моментов. Нельзя сказать, что они были стопроцентными, но это были атаки, после которых мы могли вырвать победу. Но раздалась воздушная тревога, и когда команды вернулись на поле, все снова решил стандарт. Конечно, воздушная тревога сбила игровой ритм команды. После этого тяжело было войти в игру, потому что футболистам нужно разбегаться, бывают и травмы. К сожалению, такое случается в футболе, но я благодарен ребятам за то, как команда играла во втором тайме – так нужно поступать с первых минут.

Мы произвели замены, чтобы помочь команде, а не воспитать игроков. Все делается только для командного успеха, чтобы изменить игру еще до перерыва и при необходимости будем делать это и дальше. Команда сейчас строится, и это небыстрый процесс. «Рух» в предыдущем сезоне занял 8 место в чемпионате и из команды ушло 11 футболистов, преимущественно игравших в основе.

Влад Рейляну работает с командой. В следующих матчах его можно будет увидеть на поле, если он добавит в компонентах, которых ему сейчас не хватает.

На кубковый матч с Кормилом мы не будем проводить ротацию. Команда будет работать в обычном недельном цикле, будет готовиться к поединку в конце следующей недели. В составе будут играть те игроки, которые на тот момент будут самыми сильными и будут заслуживать места в старте, – сказал Федик.

