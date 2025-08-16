Экс-игрок сборной Украины сообщил, кто удивит в текущем сезоне УПЛ

Вчера, 15 августа, матчем «Рух» – «Оболонь», в котором киевляне взяли верх – 2:1 и вышли на первое место в турнирной таблице, стартовал третий тур в украинской Премьер-лиге. Впрочем, самые важные поединки игрового дня мы ждем сегодня, завтра и в понедельник. Какой из них центральный, и вообще о старте в УПЛ сайт Sport.ua поговорил с авторитетным в прошлом футболистом «Черноморца» и национальной сборной Украины Юрием Саком.

– Юрий Николаевич, какой матч в предстоящем туре, вы назвали бы центральным?

– На мой взгляд, это поединок «Колос» – «Карпаты». С возвращением в прошлом чемпионате на пост главного тренера Руслана Костышина, коваливская команда словно глотнула кислорода. В нынешнем чемпионате было добыто две победы, причем, при неплохой игре. А что касается львовян, то они, несмотря на поражение в первом туре от «Полесья», в минувший уик-энд выдали классную игру в противостоянии с «Шахтером». Думаю, это будет интересный матч.

– Естественно, что наибольшее внимание приковано в украинским грандам. Аутсайдеры «Эпицентр» и «Верес» могут воспользоваться моральным состоянием «Динамо» и «Шахтера» после их неудачных результатов в еврокубках?

– Я не исключаю в каком-то из поединков сенсации, но для этого «Эпицентру» и «Вересу» очень важно надежно сыграть в обороне. Подопечные Сергея Нагорняка еще не набирали очков, но команда показывает, что они не мальчики для битья, в каждой поединке они отдаются по максимуму. Так что за счет характера может что-то получиться.

– Это же касается и ровенчан?

– Да. Характер «Вереса» мы знаем еще по прошлым сезонам. Они неудачно стартовали, но, думаю, что рано или поздно команда Олега Шандрука выкарабкаются из подвала турнирной таблицы.

– Раз мы вспомнили о «Динамо», то не могу у вас не спросить, почему киевляне выглядели беспомощными в игре Лиги чемпионов против «Пафоса»?

– Возможно, тренерский штаб киевлян где-то не угадал с подготовкой. Киприоты выглядели мощнее, быстрее принимались решения на поле, с их стороны был хороший контроль мяча. А «Динамо», если и прессинговало, то игроки «Пафоса» легко выходили из этой ситуации. У киевлян вообще ничего не получалось. Во второй игре подопечные Александра Шовковского позволили сопернику нанести 16 (!) ударов по своим воротам. Почему динамовцам не хватало свежести, этот вопрос лучше задавать главному тренеру.

– «Шахтеру» в игре с «Панатинаикосом» не повезло?

– На данный момент «горняки» выглядят великолепно. Но счастливый лотерейный билет вытянули греки. Соперник «Шахтера» добился своего, дотянув до пенальти.

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

– Вернемся к чемпионату. Серебряный призер прошлого чемпионата «Александрия» в нынешнем сезоне провела четыре матча и во всех проиграла. Это крах?

– Я бы пока не говорил так категорично. Команда неудачно начало сезон. У наставника в распоряжении, по сути, новая команда. Сейчас самая главная проблема александрийцев – игра в обороне.

– Насколько хватит терпения у руководства клуба?

– Думаю, что в распоряжении Нестеренко максимум две игры. Если в матчах с «Металлистом 1925» и «Шахтером» не будет очков, то тренеру могут указать на дверь.

– Понятно, что в чемпионате прошло только два тура, тем не менее, кто вас порадовал своей игрой помимо «Колоса»?

– «Шахтер». Во всех матчах, которые «горняки» провели в текущем сезоне, помимо «Карпат» (были проблемы в обороне), команда выглядела убедительно во всех аспектах игры. Сейчас это сбалансированная команда, и функционально подопечные Арды Турана выглядят хорошо.

ФК Шахтер. Шахтер – Динамо

– Это главный фаворит УПЛ?

– После двух туров, да. Но далеко заглядывать нет смысла, поскольку в будущем я не исключаю спада в игре донетчан. Но опять же, сейчас по качеству игры «Шахтер» превосходит всех.

– А «Динамо»?

– Никто их не хоронит. Да, было неудачное противостояние в Лиге чемпионов. Но впереди у киевлян есть шанс пробиться в групповой раунд Лиги Европы. А в чемпионате подопечные Александра Шовковского сейчас взяли максимум, поэтому борьба за золотые медали, уверен, будет интересной.

– Действительно, по традиции, за наивысшие места практически всегда ведут борьбу «Динамо» и «Шахтер». А кто в нынешнем сезоне способен будет, если и не бросить вызов этим командам, то хотя бы быть где-то рядом, удивить?

– Вы знаете, я поставлю на «Колос».

– Подопечных Руслана Костышина вы видите в тройке призеров?

– Пока тяжело сказать. Но сейчас видно, что это тренерская команда. И от «Колоса», если ничего не случится, можно ждать сюрпризов.