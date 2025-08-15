Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу УПЛ с дебютантом лиги – Эпицентром
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 23:37 | Обновлено 15 августа 2025, 23:49
77
0

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу УПЛ с дебютантом лиги – Эпицентром

Игра 3-го тура УПЛ пройдет 16 августа в 18:00 в Тернополе

15 августа 2025, 23:37 | Обновлено 15 августа 2025, 23:49
77
0
ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу УПЛ с дебютантом лиги – Эпицентром
ФК Динамо

В субботу, 16 августа, в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» встретится в гостях с «Эпицентром» из Каменца-Подольского.

Игра пройдет в Тернополе, на Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича. Матч начнется в 18:00.

Свой исторический дебютный сезон в Премьер-Лиге «Эпицентр» начал матчем с одним из грандов отечественного футбола, «Шахтером», который перед этим дважды обыграл знаменитый турецкий «Бешикташ» в Лиге Европы. Команда Сергея Нагорняка дала «горнякам» достойный бой, но в итоге все же проиграла (0:1), пропустив единственный гол в конце игры, на 79-й минуте. Дебютный матч прошел при рекордном количестве зрителей в Тернополе – 9850.

Во втором туре «Эпицентр» ожидал выезд в Черкассы, на игру с местным ЛНЗ. И снова команда из Каменца-Подольского уступила с минимальным счетом, на этот раз пропустив гол еще в середине первого тайма.

Команда «Динамо» к новому сезону готовилась в Австрии, где проводила учебно-тренировочный сбор и контрольные матчи. В целом «бело-синие» провели шесть спаррингов – обменялись победами с венгерской «Кишвардой» (0:2 и 3:0), уступили датскому «Мидтьюлланду» (1:3), сыграли вничью с английским «Вест Бромвич Альбион» (1:1) и румынским «Корвинула» (0:0), а также проиграли хорватскому «Осиеку» (0:1).

Официальная часть сезона началась для динамовцев матчами квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде подопечные Александра Шовковского дважды уверенно обыграли чемпиона Мальты – «Хамрун Спартанс» – с общим счетом 6:0. Дважды забил Ванат, по одному мячу на свой счет записали Буяльский, Волошин, Бражко и Михавко. Однако в следующем раунде квалификации ЛЧ «бело-синие» потерпели фиаско, дважды уступив кипрскому «Пафосу» (0:1, 0:2).

Стартовать в чемпионате Украины динамовцам пришлось в Ровно против местного «Вереса». Минимальную победу гостям принес единственный гол Николы Шапаренко в середине первого тайма. Во втором туре была яркая и уверенная победа во Львове над местным «Рухом» со счетом 5:1. Голами в этой игре отметились Тарас Михавко, Виталий Буяльский, Максим Брагару и Александр Яцык. Еще один мяч львовяне забили в свои ворота. Получив две победы, киевляне возглавили турнирную таблицу по итогам двух туров.

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу УПЛ с дебютантом лиги – Эпицентром

По теме:
ФОТО. Украинская журналистка разделась и показала невероятный пресс
Александр АНТОНЕНКО: «Зачем ломать то, что работает?»
Денис УСТИМЕНКО: «Благодарны тренерскому штабу за мотивацию»
Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 15 августа 2025, 23:24 0
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА

Лидером остался Усман Дембеле

Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Другие виды | 15 августа 2025, 18:05 13
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше

Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии

Реал получил официальное предложение по Лунину
Футбол | 15.08.2025, 08:24
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 15.08.2025, 07:17
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 1
Бокс
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем