ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу УПЛ с дебютантом лиги – Эпицентром

В субботу, 16 августа, в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» встретится в гостях с «Эпицентром» из Каменца-Подольского.

Игра пройдет в Тернополе, на Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича. Матч начнется в 18:00.

Свой исторический дебютный сезон в Премьер-Лиге «Эпицентр» начал матчем с одним из грандов отечественного футбола, «Шахтером», который перед этим дважды обыграл знаменитый турецкий «Бешикташ» в Лиге Европы. Команда Сергея Нагорняка дала «горнякам» достойный бой, но в итоге все же проиграла (0:1), пропустив единственный гол в конце игры, на 79-й минуте. Дебютный матч прошел при рекордном количестве зрителей в Тернополе – 9850.

Во втором туре «Эпицентр» ожидал выезд в Черкассы, на игру с местным ЛНЗ. И снова команда из Каменца-Подольского уступила с минимальным счетом, на этот раз пропустив гол еще в середине первого тайма.

Команда «Динамо» к новому сезону готовилась в Австрии, где проводила учебно-тренировочный сбор и контрольные матчи. В целом «бело-синие» провели шесть спаррингов – обменялись победами с венгерской «Кишвардой» (0:2 и 3:0), уступили датскому «Мидтьюлланду» (1:3), сыграли вничью с английским «Вест Бромвич Альбион» (1:1) и румынским «Корвинула» (0:0), а также проиграли хорватскому «Осиеку» (0:1).

Официальная часть сезона началась для динамовцев матчами квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде подопечные Александра Шовковского дважды уверенно обыграли чемпиона Мальты – «Хамрун Спартанс» – с общим счетом 6:0. Дважды забил Ванат, по одному мячу на свой счет записали Буяльский, Волошин, Бражко и Михавко. Однако в следующем раунде квалификации ЛЧ «бело-синие» потерпели фиаско, дважды уступив кипрскому «Пафосу» (0:1, 0:2).

Стартовать в чемпионате Украины динамовцам пришлось в Ровно против местного «Вереса». Минимальную победу гостям принес единственный гол Николы Шапаренко в середине первого тайма. Во втором туре была яркая и уверенная победа во Львове над местным «Рухом» со счетом 5:1. Голами в этой игре отметились Тарас Михавко, Виталий Буяльский, Максим Брагару и Александр Яцык. Еще один мяч львовяне забили в свои ворота. Получив две победы, киевляне возглавили турнирную таблицу по итогам двух туров.

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к матчу УПЛ с дебютантом лиги – Эпицентром