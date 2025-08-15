«Элиас бьёт как бабушка 90-летняя». Реакция фанов на вылет Шахтера из ЛЕ
Команда Арды Турана теперь будет играть в Лиге конференций
В четверг, 14 августа, «Шахтер» провел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Арды Турана сыграли вничью 0:0 с «Панатинаикосом».
Поскольку первый матч также прошел без забитых голов, команды провели серию пенальти. В ней победу со счетом 4:3 одержал греческий клуб.
Стоит отметить, что с 81-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве. Удаление за две желтые карточки заработал Олег Очеретько.
Теперь «Шахтер» сыграет в четвертом раунде квалификации Лиги конференций. Соперником украинского клуба станет швейцарский «Серветт».
Мнения болельщиков разделились. Часть считает, что «Шахтер» не заслуживал вылета и команде просто не повезло. Остальные критикуют игроков, особенно тех, кто не забил пенальти в послематчевой серии.
Денис: Не заслужили вообще вылета.
Алексей Дрижак: До свидания, теперь нас Серветт повозит на искусственном газоне.
Yana: Боже, такие подарки были, чтобы наказать греков за их душнинскую игру – все запороли.
Кр: Элиас берет километровый разбег, а бьёт как бабушка 90-летняя.
Петро: Пенальтисты на уровне чемпионата пивзавода.
Саша К: Лига конференций наш турнир, если мы не смогли за 210 минут забить грекам гол.
Игорь: Очеретько должен был понимать, что нельзя стелиться под соперника, когда у тебя есть желтая.
Artur: По игре Шахтер переиграл греков, даже при отсутствии основных игроков кроты показали игру. Шахтер в еврокубках по сравнению с Динамо это небо и земля.
KostyX: Пенальти это лотерея, кому повезет, кому нет. Сегодня не повезло нам, но идем дальше в Лигу конференций, в которой можно показать довольно неплохие результаты.
N.: Швед походу побоялся бить....Элиаса за такое исполнение надо штрафануть.
