  4. «Элиас бьёт как бабушка 90-летняя». Реакция фанов на вылет Шахтера из ЛЕ
Лига Европы
15 августа 2025, 12:33 |
774
2

Команда Арды Турана теперь будет играть в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, «Шахтер» провел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Арды Турана сыграли вничью 0:0 с «Панатинаикосом».

Поскольку первый матч также прошел без забитых голов, команды провели серию пенальти. В ней победу со счетом 4:3 одержал греческий клуб.

Стоит отметить, что с 81-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве. Удаление за две желтые карточки заработал Олег Очеретько.

Теперь «Шахтер» сыграет в четвертом раунде квалификации Лиги конференций. Соперником украинского клуба станет швейцарский «Серветт».

Мнения болельщиков разделились. Часть считает, что «Шахтер» не заслуживал вылета и команде просто не повезло. Остальные критикуют игроков, особенно тех, кто не забил пенальти в послематчевой серии.

Денис: Не заслужили вообще вылета.

Алексей Дрижак: До свидания, теперь нас Серветт повозит на искусственном газоне.

Yana: Боже, такие подарки были, чтобы наказать греков за их душнинскую игру – все запороли.

Кр: Элиас берет километровый разбег, а бьёт как бабушка 90-летняя.

Петро: Пенальтисты на уровне чемпионата пивзавода.

Саша К: Лига конференций наш турнир, если мы не смогли за 210 минут забить грекам гол.

Игорь: Очеретько должен был понимать, что нельзя стелиться под соперника, когда у тебя есть желтая.

Artur: По игре Шахтер переиграл греков, даже при отсутствии основных игроков кроты показали игру. Шахтер в еврокубках по сравнению с Динамо это небо и земля.

KostyX: Пенальти это лотерея, кому повезет, кому нет. Сегодня не повезло нам, но идем дальше в Лигу конференций, в которой можно показать довольно неплохие результаты.

N.: Швед походу побоялся бить....Элиаса за такое исполнение надо штрафануть.

По теме:
Шахтер уступил Панатинаикосу по показателям xG в обоих матчах
Вратарь Панатинаикоса: «Нет, я не герой»
Вратарь Панатинаикоса: «Я очень благодарен им обоим»
Winner21
Тепер гратиме в ЛК? А Серветт про це знає?
MaximusOne
Хоче з приходом Турана в грі Шахтаря відбулися деякі позитивні зміни, але по факту: з Ліги Європи вилетіли, в чемпіонаті вже мінус 2.
