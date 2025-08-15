«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем

Нападающий «Пакша» Борна Тот прокомментировал второй матч с «Полесьем» в третьем раунде квалификации Лиги конференций, в котором венгерский клуб принимал украинцев на своем поле.

Борна отличился голом в ответной игре, но усилия нападающего не помогли «Пакшу» пройти дальше (0:3, 2:1).

«Снимаю шляпу перед всеми. После прошлой недели так подняться и вернуть интригу в дуэль – это большое дело. У нас был сильный соперник, и мы почувствовали это как в первой игре, так и сегодня. Сегодня мы сыграли смелее в атаке, пошли на риск – и это принесло результат. Жаль, что в конце не удалось сотворить чудо, но я аплодирую всем стоя.

Мы хорошо поработали, жаль, что вылетаем из Лиги конференций, даже если в следующем раунде мы не были бы фаворитами. При счете 2:0 мы попали в штангу – если бы чуть больше повезло, могли бы даже пройти дальше», – сказал Тот.