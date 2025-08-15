Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем
Лига конференций
15 августа 2025, 08:11 | Обновлено 15 августа 2025, 08:12
195
0

«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем

Борна Тот доволен выступлением своей команды, несмотря на вылет из Лиги конференций

15 августа 2025, 08:11 | Обновлено 15 августа 2025, 08:12
195
0
«Немного больше везения». Нападающий Пакша – о победе над Полесьем
ФК Пакш. Борна Тот

Нападающий «Пакша» Борна Тот прокомментировал второй матч с «Полесьем» в третьем раунде квалификации Лиги конференций, в котором венгерский клуб принимал украинцев на своем поле.

Борна отличился голом в ответной игре, но усилия нападающего не помогли «Пакшу» пройти дальше (0:3, 2:1).

«Снимаю шляпу перед всеми. После прошлой недели так подняться и вернуть интригу в дуэль – это большое дело. У нас был сильный соперник, и мы почувствовали это как в первой игре, так и сегодня. Сегодня мы сыграли смелее в атаке, пошли на риск – и это принесло результат. Жаль, что в конце не удалось сотворить чудо, но я аплодирую всем стоя.

Мы хорошо поработали, жаль, что вылетаем из Лиги конференций, даже если в следующем раунде мы не были бы фаворитами. При счете 2:0 мы попали в штангу – если бы чуть больше повезло, могли бы даже пройти дальше», – сказал Тот.

По теме:
Защитник Пакша: «Нам было нечего терять. Мы могли пройти Полесье»
«Не засчитали чистый гол». Тренер Пакша – об ошибке в матче с Полесьем
ФОТО. Волки творят историю. Как Полесье вышло в 4-й раунд Лиги конференций
Пакш Полесье Житомир Лига конференций
Андрей Витренко Источник: NB1
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 15 августа 2025, 07:17 5
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»

Александр – о Дональде Трампе

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Футбол | 15.08.2025, 08:00
Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Футбол | 15.08.2025, 06:23
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 4
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 1
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 262
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем