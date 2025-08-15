Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда Лиги конференций 2025/26 между командами Данди Юнайтед и Рапид Вена [первый поединок – 2:2].

Встреча прошла на стадионе Теннедайс Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, в овертаймах голов забито не было, и все решилось в серии пенальти.

В 11-метровых точнее оказались гости – 5:4. Рапид оформил крутой камбек с 0:2, забив на 63-й и 78-й минутах, и пробился в Q4 еврокубка.

Все 120 минут и серию пенальти провел украинский голкипер Евгений Кучеренко. Помимо двух пропущенных, украинец оформил пять сейвов, а в серии не отбил ни одного выстрела, в частности четыре раза прыгнув в противоположный угол от направления удара.

Рапид Вена в четвертом круге отбора ЛК поборется с венгерским клубом Дьер.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Данди Юнайтед (Шотландия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:2 (пен. 4:5) [первый поединок – 2:2]

Голы: Уоттерс, 25, 42 (пен.) – Антист, 63, Кара, 78

