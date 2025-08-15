Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0
Лига конференций
Данди Юнайтед
14.08.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Рапид Вена Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 августа 2025, 06:39 |
255
0

Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0

Евгений Кучеренко и шотландская команда проиграли Рапиду из Вены в серии пенальти

15 августа 2025, 06:39 |
255
0
Данди с украинцем умудрился вылететь из ЛК, проиграв матч со счета 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда Лиги конференций 2025/26 между командами Данди Юнайтед и Рапид Вена [первый поединок – 2:2].

Встреча прошла на стадионе Теннедайс Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, в овертаймах голов забито не было, и все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 11-метровых точнее оказались гости – 5:4. Рапид оформил крутой камбек с 0:2, забив на 63-й и 78-й минутах, и пробился в Q4 еврокубка.

Все 120 минут и серию пенальти провел украинский голкипер Евгений Кучеренко. Помимо двух пропущенных, украинец оформил пять сейвов, а в серии не отбил ни одного выстрела, в частности четыре раза прыгнув в противоположный угол от направления удара.

Рапид Вена в четвертом круге отбора ЛК поборется с венгерским клубом Дьер.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Данди Юнайтед (Шотландия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:2 (пен. 4:5) [первый поединок – 2:2]

Голы: Уоттерс, 25, 42 (пен.) – Антист, 63, Кара, 78

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Громкая сенсация. Впервые в истории клуб Сан-Марино сыграет в Q4 еврокубка
Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень
Рапид Вена Данди Юнайтед серия пенальти пенальти Евгений Кучеренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 14 августа 2025, 23:21 2
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»

Александр – о Дональде Трампе

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14 августа 2025, 07:17 21
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
Футбол | 15.08.2025, 06:50
Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
Футбол | 15.08.2025, 00:43
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем