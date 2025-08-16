Данди Юнайтед – Рапид Вена – 2:2 (пен. 4:5). Видео голов и обзор матча

В четверг, 14 августа, в Данди (Шотландия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26. Данди Юнайтед принимал венский «Рапид».

К перерыву Данди Юнайтед вел в счете с разницей в два мяча. Дублем отметился Макс Уоттерс.

Но во втором Рапид сравнял счет. Игра продолжилась в экстратаймах, а затем перешла в серию пенальти. И здесь удача улыбнулась игрокам австрийского клуба.

В составе Данди Юнайтед весь матч провел Евгений Кучеренко. Украинский голкипер сделал 5 сейвов, но в серии пенальти не отюил ни одного удара.

В четвертом раунде квалификации Лиги конференций «Рапид» сыграет с венгерским клубом «Дьер». Первый поединок пройдет в Венгрии 21 августа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Шотландия

Данди Юнайтед (Шотландия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:2 (пен. 4:5) (первый матч – 2:2)

Голы: Уоттерс, 25, 42 (пен.) – Антист, 63, Кара, 78

Видео голов и обзор матча