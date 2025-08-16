Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Данди Юнайтед – Рапид Вена – 2:2 (пен. 4:5). Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Данди Юнайтед
14.08.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Рапид Вена Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
16 августа 2025, 20:32 | Обновлено 16 августа 2025, 20:38
33
0

Данди Юнайтед – Рапид Вена – 2:2 (пен. 4:5). Видео голов и обзор матча

Ворота Данди Юнайтед защищал украинский голкипер Евгений Кучеренко

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, в Данди (Шотландия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26. Данди Юнайтед принимал венский «Рапид».

К перерыву Данди Юнайтед вел в счете с разницей в два мяча. Дублем отметился Макс Уоттерс.

Но во втором Рапид сравнял счет. Игра продолжилась в экстратаймах, а затем перешла в серию пенальти. И здесь удача улыбнулась игрокам австрийского клуба.

В составе Данди Юнайтед весь матч провел Евгений Кучеренко. Украинский голкипер сделал 5 сейвов, но в серии пенальти не отюил ни одного удара.

В четвертом раунде квалификации Лиги конференций «Рапид» сыграет с венгерским клубом «Дьер». Первый поединок пройдет в Венгрии 21 августа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Шотландия

Данди Юнайтед (Шотландия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:2 (пен. 4:5) (первый матч – 2:2)

Голы: Уоттерс, 25, 42 (пен.) – Антист, 63, Кара, 78

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бендегуз Болла (Рапид Вена).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Krisztian Keresztes (Данди Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Serge Raux Yao (Рапид Вена).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Vicko Sevelj (Данди Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрия Радулович (Рапид Вена).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Bert Esselink (Данди Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Claudy Mbuyi (Рапид Вена).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Уилл Ферри (Данди Юнайтед).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эркан Кара (Рапид Вена).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эркан Кара (Рапид Вена).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Жанис Антист (Рапид Вена).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Max Watters (Данди Юнайтед).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Max Watters (Данди Юнайтед).
Лига конференций видео голов и обзор Данди Юнайтед Рапид Вена Евгений Кучеренко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
