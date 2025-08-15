Суперкубок УЕФА15 августа 2025, 04:43 | Обновлено 15 августа 2025, 05:03
24
0
Брэдли БАРКОЛА: «Проявили характер и победили в серии пенальти»
Форвард ПСЖ прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
15 августа 2025, 04:43 | Обновлено 15 августа 2025, 05:03
24
0
Форвард ПСЖ Брэдли Баркола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пен. 4:3):
«Мы плохо начали, пропустив два гола, но сумели собраться, проявить характер, отыграться и победить в серии пенальти. Сегодня мы можем быть только счастливы. Болельщики уже были с нами, и это замечательно.
Мы не думали, что их будет так много, но их поддержка действительно много значила для нас на протяжении всего сезона, и здесь снова — это может только мотивировать нас побеждать в матчах».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2025, 07:17 21
«Вишни» проявляют интерес к Батагову
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной
Футбол | 15.08.2025, 05:07
Бокс | 14.08.2025, 08:11
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Комментарии 0
Популярные новости
13.08.2025, 09:57 28
14.08.2025, 18:45 4
13.08.2025, 22:19 27
13.08.2025, 16:00 12
13.08.2025, 07:40 5
13.08.2025, 05:11
Бокс
13.08.2025, 08:44 2