Брэдли БАРКОЛА: «Проявили характер и победили в серии пенальти»

Форвард ПСЖ Брэдли Баркола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пен. 4:3):

«Мы плохо начали, пропустив два гола, но сумели собраться, проявить характер, отыграться и победить в серии пенальти. Сегодня мы можем быть только счастливы. Болельщики уже были с нами, и это замечательно.

Мы не думали, что их будет так много, но их поддержка действительно много значила для нас на протяжении всего сезона, и здесь снова — это может только мотивировать нас побеждать в матчах».