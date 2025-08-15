Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брэдли БАРКОЛА: «Проявили характер и победили в серии пенальти»
Суперкубок УЕФА
15 августа 2025, 04:43 | Обновлено 15 августа 2025, 05:03
Форвард ПСЖ прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

ПСЖ. Брэдли Баркола

Форвард ПСЖ Брэдли Баркола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пен. 4:3):

«Мы плохо начали, пропустив два гола, но сумели собраться, проявить характер, отыграться и победить в серии пенальти. Сегодня мы можем быть только счастливы. Болельщики уже были с нами, и это замечательно.

Мы не думали, что их будет так много, но их поддержка действительно много значила для нас на протяжении всего сезона, и здесь снова — это может только мотивировать нас побеждать в матчах».

Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Брэдли Баркола
Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
