ФОТО. Популярный мем-персонаж посетил матч Лиги чемпионов. Стал талисманом
«Гарольд, скрывающий боль» принес победу Ференцварошу
Известный мем-персонаж «Гарольд, скрывающий боль» посетил матч квалификации Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» принимал «Лудогорец».
Гарольд является ярым болельщиком венгерского клуба и часто приходит на топ-матчи.
Команда победила со счетом 3:0 и в следующем раунде квалификации ЛЧ сыграет с «Карабахом».
Гарольд стал счастливым талисманом для «зеленых орлов».
«Гарольд, скрывающий боль» (Hide the Pain Harold) — популярный интернет-мем с фотографиями венгерского пенсионера Андраша Арато.
Его узнают по натянутой улыбке и взгляду, который пользователи сочли смесью дружелюбия и скрытого дискомфорта. Мем родился из стоковых фото начала 2010-х, где Арато позировал для рекламных съемок. Кадры быстро разошлись в сети как шутки о ситуациях, когда человек делает вид, что всё в порядке, хотя на самом деле это не так.
Позже Арато принял свою интернет-славу, стал публичной фигурой и участвовал в рекламных кампаниях по всему миру.
