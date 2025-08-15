ФОТО. Популярный мем-персонаж посетил матч Лиги чемпионов. Стал талисманом

Известный мем-персонаж «Гарольд, скрывающий боль» посетил матч квалификации Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» принимал «Лудогорец».

Гарольд является ярым болельщиком венгерского клуба и часто приходит на топ-матчи.

Команда победила со счетом 3:0 и в следующем раунде квалификации ЛЧ сыграет с «Карабахом».

Гарольд стал счастливым талисманом для «зеленых орлов».

«Гарольд, скрывающий боль» (Hide the Pain Harold) — популярный интернет-мем с фотографиями венгерского пенсионера Андраша Арато.

Его узнают по натянутой улыбке и взгляду, который пользователи сочли смесью дружелюбия и скрытого дискомфорта. Мем родился из стоковых фото начала 2010-х, где Арато позировал для рекламных съемок. Кадры быстро разошлись в сети как шутки о ситуациях, когда человек делает вид, что всё в порядке, хотя на самом деле это не так.

Позже Арато принял свою интернет-славу, стал публичной фигурой и участвовал в рекламных кампаниях по всему миру.