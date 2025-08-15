Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков
Лига конференций
Проходит дальше Хиберниан
14.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 3
Партизан Б
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 августа 2025, 04:26 | Обновлено 15 августа 2025, 04:27
333
0

Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков

Хиберниан благодаря голу в овертаймах в ответном матче выбил сербскую команду из ЛК

15 августа 2025, 04:26 | Обновлено 15 августа 2025, 04:27
333
0
Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Хиберниан и Партизан [первый поединок – 2:0].

Встреча прошла на стадионе Истер Роуд в Эдинбурге. Основное время игры завершилось со счетом 3:1 в пользу гостей, но благодаря голу в овертаймах шотландский коллектив все же пробился в Q4 еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий мяч на 100-й минуте забил Крис Кадден. Хиберниан в четвертом круге отбора к ЛК поборется против польской Легии, а любители играть матчи на россии завершили выступления в еврокубках.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Хиберниан (Шотландия) – Партизан (Сербия) – 2:3 (д.в.) [первый поединок – 2:0]

Голы: Бауйи, 60, Кедден, 100 – Вукотич, 17, Милошевич, 44, Костич, 90+6

Удаление: Симич, 63

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
Бешикташ в Стамбуле оформил эффектный камбек с 0:2 в матче квалификации ЛК
Именитый хорватский клуб 15 лет не может преодолеть квалификацию еврокубков
Лига конференций Хиберниан (Шотландия) Партизан Белград удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14 августа 2025, 07:17 21
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 22:59 18
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Футбол | 15.08.2025, 00:35
Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
Футбол | 15.08.2025, 04:54
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем