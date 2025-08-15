Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков
Хиберниан благодаря голу в овертаймах в ответном матче выбил сербскую команду из ЛК
14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Хиберниан и Партизан [первый поединок – 2:0].
Встреча прошла на стадионе Истер Роуд в Эдинбурге. Основное время игры завершилось со счетом 3:1 в пользу гостей, но благодаря голу в овертаймах шотландский коллектив все же пробился в Q4 еврокубка.
Решающий мяч на 100-й минуте забил Крис Кадден. Хиберниан в четвертом круге отбора к ЛК поборется против польской Легии, а любители играть матчи на россии завершили выступления в еврокубках.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 14 августа
Хиберниан (Шотландия) – Партизан (Сербия) – 2:3 (д.в.) [первый поединок – 2:0]
Голы: Бауйи, 60, Кедден, 100 – Вукотич, 17, Милошевич, 44, Костич, 90+6
Удаление: Симич, 63
