Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Хиберниан и Партизан [первый поединок – 2:0].

Встреча прошла на стадионе Истер Роуд в Эдинбурге. Основное время игры завершилось со счетом 3:1 в пользу гостей, но благодаря голу в овертаймах шотландский коллектив все же пробился в Q4 еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий мяч на 100-й минуте забил Крис Кадден. Хиберниан в четвертом круге отбора к ЛК поборется против польской Легии, а любители играть матчи на россии завершили выступления в еврокубках.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Хиберниан (Шотландия) – Партизан (Сербия) – 2:3 (д.в.) [первый поединок – 2:0]

Голы: Бауйи, 60, Кедден, 100 – Вукотич, 17, Милошевич, 44, Костич, 90+6

Удаление: Симич, 63

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine