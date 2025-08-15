ФОТО. Хуммельс не пригласил экс-жену и сына на прощальный матч
Матс Хуммельс теперь наслаждается компанией модели
Бывшая жена Матса Хуммельса, Кэти Хуммельс, заявила, что защитник не пригласил их семилетнего сына на прощальный матч за «Боруссию» Дортмунд.
36-летний чемпион мира, завершивший карьеру после короткого периода в «Роме», провел за «Боруссию» более 500 матчей и был приглашен сыграть прощальную игру против «Ювентуса» (2:1), где получил овации болельщиков.
На стадионе его поддерживала его нынешняя девушка, модель Никола Каванис.
По словам Кэти, они не знали о матче и не получали приглашения, поэтому находились в отпуске на озере Кимзе.
Она отметила, что сын узнал о событии из газеты, и поздравила Хуммельса с карьерой.
Никола Каванис, между тем, известна по сотрудничеству с Victoria's Secret и Puma.
