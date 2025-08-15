ФОТО. Хуммельс не пригласил экс-жену и сына на прощальный матч

Бывшая жена Матса Хуммельса, Кэти Хуммельс, заявила, что защитник не пригласил их семилетнего сына на прощальный матч за «Боруссию» Дортмунд.

36-летний чемпион мира, завершивший карьеру после короткого периода в «Роме», провел за «Боруссию» более 500 матчей и был приглашен сыграть прощальную игру против «Ювентуса» (2:1), где получил овации болельщиков.

На стадионе его поддерживала его нынешняя девушка, модель Никола Каванис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По словам Кэти, они не знали о матче и не получали приглашения, поэтому находились в отпуске на озере Кимзе.

Она отметила, что сын узнал о событии из газеты, и поздравила Хуммельса с карьерой.

Никола Каванис, между тем, известна по сотрудничеству с Victoria's Secret и Puma.