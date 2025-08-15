Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Шахтер не проигрывает в основное время в еврокубках уже 6 матчей

Последний раз «горняки» имели подобную серию в сезоне 2016/17.

Шахтер не проигрывает в основное время в еврокубках уже 6 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове сыграл вничью в основное время с «Панатинаикосом» (0:0) и проиграл в серии послематчевых пенальти (3:4).

«Горняки довели свою беспроигрышную серию в основное время в еврокубках до 6 матчей.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках

  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
  • 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)

Последний раз донецкий «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в сезоне 2016/17 (9 матчей).

Беспроигрышная серия донецкого «Шахтера» в еврокубках (2016/17)

  • 2016: ЛЕ, Стамбул Башакшехир – Шахтер – 1:2
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Стамбул Башакшехир – 2:0
  • 2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер – 0:1
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Брага – 2:0
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
  • 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор – 4:0
  • 2016: ЛЕ, Брага – Шахтер – 2:4
  • 2017: ЛЕ, Сельта – Шахтер – 0:1

Как видно из результатов, тогда «Шахтер» выиграл все 9 матчей подряд.

Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк статистика серия пенальти Шахтер - Панатинаикос
