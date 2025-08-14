Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкубок УЕФА стал для Энрике восьмым трофеем в составе ПСЖ
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 23:08 | Обновлено 14 августа 2025, 23:09
122
0

Суперкубок УЕФА стал для Энрике восьмым трофеем в составе ПСЖ

Какие кубки за французский клуб имеет в своем активе испанец?

14 августа 2025, 23:08 | Обновлено 14 августа 2025, 23:09
122
0
Суперкубок УЕФА стал для Энрике восьмым трофеем в составе ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике завоевал свой восьмой трофей в составе французского клуба.

13 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между командами «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Основное время встречи завершилось ничьей со счетом, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались французы (пен. – 4:3).

Для тренера парижан, Энрике, этот трофей стал восьмым за французский клуб.

Трофеи Луиса Энрике в составе ПСЖ (8)

  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Франции (2)
  • Кубок Франции (2)
  • Суперкубок Франции (2)

Также испанский наставник повторил с «ПСЖ» интересное достижение, которым он отметился ранее за «Барселону».

По теме:
Ливерпуль имеет самую длинную беспроигрышную серию в АПЛ в первых турах
Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена
ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
Барселона Тоттенхэм Луис Энрике Суперкубок УЕФА статистика ПСЖ трофеи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 17:54 64
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Забить на один гол больше соперника

ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14 августа 2025, 06:27 4
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА

Маркиньос поступил достаточно неожиданно

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Футбол | 14.08.2025, 23:02
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Футбол | 14.08.2025, 00:13
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем