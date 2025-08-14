Суперкубок УЕФА стал для Энрике восьмым трофеем в составе ПСЖ
Какие кубки за французский клуб имеет в своем активе испанец?
Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике завоевал свой восьмой трофей в составе французского клуба.
13 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между командами «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Основное время встречи завершилось ничьей со счетом, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались французы (пен. – 4:3).
Для тренера парижан, Энрике, этот трофей стал восьмым за французский клуб.
Трофеи Луиса Энрике в составе ПСЖ (8)
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Франции (2)
- Кубок Франции (2)
- Суперкубок Франции (2)
Также испанский наставник повторил с «ПСЖ» интересное достижение, которым он отметился ранее за «Барселону».
