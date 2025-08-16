РОНАЛДИНЬО: «Кто вообще научил этого футболиста так делать?»
Бразилец похвалил Пола Скоулза
Бывший обладатель Золотого мяча бразилец Роналдиньо, который когда-то играл за «Милан» и «Барселону», расхвалил легенду «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.
«Всегда хотел уметь отдавать пасы, как Скоулз. Кто вообще научил этого футболиста так делать?», – сказал Роналдиньо.
Пол Скоулз играл за «МЮ» с 1993 по 2013 год и за это время выиграл 11 титулов чемпиона АПЛ.
Ранее легендарный экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил уровень 18-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.
