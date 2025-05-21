Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси

Легендарный экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил уровень 17-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.

«Лионель Месси и я уже вошли в историю футбола. Настал черед это сделать Ламину Ямалю. Фантастически, что он показывает такой уровень игры в таком возрасте. Такие игроки, как Ямаль приносит большую пользу футболу. Я надеюсь, что у него будет такая карьера, как у меня», – сказал Роналдиньо.

Ранее сообщалось, что звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал футболиста, с которым мечтал всегда играть. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.