Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
Бразилец выделил Ламин Ямаля
Легендарный экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил уровень 17-летнего вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.
«Лионель Месси и я уже вошли в историю футбола. Настал черед это сделать Ламину Ямалю. Фантастически, что он показывает такой уровень игры в таком возрасте. Такие игроки, как Ямаль приносит большую пользу футболу. Я надеюсь, что у него будет такая карьера, как у меня», – сказал Роналдиньо.
Ранее сообщалось, что звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал футболиста, с которым мечтал всегда играть. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.
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