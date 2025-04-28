РОНАЛДИНЬО: «Я восхищался. Мечтал с ним всегда играть»

Звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал футболиста, с которым мечтал всегда играть. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.

«Я всегда восхищался Зиданом. Жаль, что так и не смог сыграть с ним, мне этого действительно не хватает. Зидан – идеальный футболист. Я уважаю его как тренера», – сказал Роналдиньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.