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28 апреля 2025, 03:29 |
166
0

РОНАЛДИНЬО: «Я восхищался. Мечтал с ним всегда играть»

Бразилец высказался о Зидане

28 апреля 2025, 03:29 |
166
0
РОНАЛДИНЬО: «Я восхищался. Мечтал с ним всегда играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Звездный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал футболиста, с которым мечтал всегда играть. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.

«Я всегда восхищался Зиданом. Жаль, что так и не смог сыграть с ним, мне этого действительно не хватает. Зидан – идеальный футболист. Я уважаю его как тренера», – сказал Роналдиньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Роналдиньо Зинедин Зидан
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
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