Ливерпуль имеет самую длинную беспроигрышную серию в АПЛ в первых турах
Во внимание принимались только результаты команд-участников соревнований сезона 2025/26
В первом туре АПЛ «Ливерпуль» дома встретится с «Борнмутом».
Действующие чемпионы Англии имеют беспроигрышную серию в стартовых турах, которая насчитывает уже 12 матчей.
Из всех действующих команд АПЛ это лучший показатель. Интересным фактом является то, что вторая самая длинная серия без поражений в первых турах принадлежит сопернику «Ливерпуля» – «Борнмуту».
В топ-5 рейтинга входят также «Брентфорд», «Брайтон» и «Тоттенхэм», которые имеют в своем активе по 4 матча без поражений.
Самые длинные текущие беспроигрышные серии команд АПЛ сезона 2025/26 в первых турах
- 12 – Ливерпуль
- 5 – Борнмут
- 4 – Брентфорд
- 4 – Брайтон
- 4 – Тоттенхэм
The last time Liverpool lost on the opening weekend of the season was 2012 🫡 pic.twitter.com/HYALa2cNRh— Premier League (@premierleague) August 14, 2025
