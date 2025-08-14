Ливерпуль имеет самую длинную беспроигрышную серию в АПЛ в первых турах

В первом туре АПЛ «Ливерпуль» дома встретится с «Борнмутом».

Действующие чемпионы Англии имеют беспроигрышную серию в стартовых турах, которая насчитывает уже 12 матчей.

Из всех действующих команд АПЛ это лучший показатель. Интересным фактом является то, что вторая самая длинная серия без поражений в первых турах принадлежит сопернику «Ливерпуля» – «Борнмуту».

В топ-5 рейтинга входят также «Брентфорд», «Брайтон» и «Тоттенхэм», которые имеют в своем активе по 4 матча без поражений.

Самые длинные текущие беспроигрышные серии команд АПЛ сезона 2025/26 в первых турах

12 – Ливерпуль

5 – Борнмут

4 – Брентфорд

4 – Брайтон

4 – Тоттенхэм