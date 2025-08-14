Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Ливерпуль имеет самую длинную беспроигрышную серию в АПЛ в первых турах

Во внимание принимались только результаты команд-участников соревнований сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре АПЛ «Ливерпуль» дома встретится с «Борнмутом».

Действующие чемпионы Англии имеют беспроигрышную серию в стартовых турах, которая насчитывает уже 12 матчей.

Из всех действующих команд АПЛ это лучший показатель. Интересным фактом является то, что вторая самая длинная серия без поражений в первых турах принадлежит сопернику «Ливерпуля» – «Борнмуту».

В топ-5 рейтинга входят также «Брентфорд», «Брайтон» и «Тоттенхэм», которые имеют в своем активе по 4 матча без поражений.

Самые длинные текущие беспроигрышные серии команд АПЛ сезона 2025/26 в первых турах

  • 12 – Ливерпуль
  • 5 – Борнмут
  • 4 – Брентфорд
  • 4 – Брайтон
  • 4 – Тоттенхэм
Английская Премьер-лига Ливерпуль Борнмут Брентфорд Брайтон Тоттенхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
