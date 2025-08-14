Очередное результативное действие от Бруну Энрике в КЛ. У кого больше?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Либертадорес
14 августа 2025, 22:14 | Обновлено 14 августа 2025, 22:15
100
0

Рассмотрим лучших по системе «гол + пас» в XXI веке

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Энрике

В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес «Фламенго» дома победил «Интернасьонал» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе «Фламенго» записал на свой счет Бруно Энрике.

Для него этот гол стал 41-м результативным действием в Кубке Либертадорес (23 гола и 18 результативных передач).

Лишь три игрока имеют в своем активе большее количество результативных действий в XXI веке, чем игрок «Фламенго»: Хуан Рамон Рикельме (51), Рони (44) и Джорджиан де Арраскаэта (42).

Наибольшее количество результативных действий в Кубке Либертадорес (XXI век)

  1. 51 – Хуан Рамон Рикельме (Аргентина)
  2. 44 – Рони (Бразилия)
  3. 42 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)
  4. 41 – Лукас Пратто (Аргентина)
  5. 41 – Габриэль Барбоса (Бразилия)
  6. 41 – Бруно Энрике (Бразилия)
Кубок Либертадорес Фламенго Интернасьонал Бруно Энрике статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
