Очередное результативное действие от Бруну Энрике в КЛ. У кого больше?
Рассмотрим лучших по системе «гол + пас» в XXI веке
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес «Фламенго» дома победил «Интернасьонал» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе «Фламенго» записал на свой счет Бруно Энрике.
Для него этот гол стал 41-м результативным действием в Кубке Либертадорес (23 гола и 18 результативных передач).
Лишь три игрока имеют в своем активе большее количество результативных действий в XXI веке, чем игрок «Фламенго»: Хуан Рамон Рикельме (51), Рони (44) и Джорджиан де Арраскаэта (42).
Наибольшее количество результативных действий в Кубке Либертадорес (XXI век)
- 51 – Хуан Рамон Рикельме (Аргентина)
- 44 – Рони (Бразилия)
- 42 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)
- 41 – Лукас Пратто (Аргентина)
- 41 – Габриэль Барбоса (Бразилия)
- 41 – Бруно Энрике (Бразилия)
Mais participações em gols na Libertadores desde 2000:— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) August 14, 2025
51 - Riquelme 🇦🇷 25 gols e 26 assist. em 73 jogos
44 - Rony 🇧🇷23 gols e 21 assist em 57 jogos
42 - Arrascaeta 🇺🇾 15 gols e 27 assist em 89 jogos
[41] - Bruno Henrique 🇧🇷 23 gols e 18 assist em 65 jogos
41 - Gabigol 🇧🇷 31 gols… pic.twitter.com/eawJSnYbCW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэма и вырвали титул в серии пенальти
14 августа в 20:00 в Венгрии пройдет матч Q3 Лиги конференций