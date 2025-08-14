Очередное результативное действие от Бруну Энрике в КЛ. У кого больше?

В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес «Фламенго» дома победил «Интернасьонал» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе «Фламенго» записал на свой счет Бруно Энрике.

Для него этот гол стал 41-м результативным действием в Кубке Либертадорес (23 гола и 18 результативных передач).

Лишь три игрока имеют в своем активе большее количество результативных действий в XXI веке, чем игрок «Фламенго»: Хуан Рамон Рикельме (51), Рони (44) и Джорджиан де Арраскаэта (42).

Наибольшее количество результативных действий в Кубке Либертадорес (XXI век)

51 – Хуан Рамон Рикельме (Аргентина) 44 – Рони (Бразилия) 42 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай) 41 – Лукас Пратто (Аргентина) 41 – Габриэль Барбоса (Бразилия) 41 – Бруно Энрике (Бразилия)