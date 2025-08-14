Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена
Внимание английского клуба привлекает Арсений Батагов
Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлекает внимание «Борнмута», сообщает Taka Gazetesi.
По информации источника, 23-летний футболист рассматривает английским клубом как усиление обороны после продаж двух центрбеков: Илья Забарный перебрался в «ПСЖ», а Дин Хейсен – в «Реал».
Ожидается, что турецкий клуб может попрощаться с Батаговым за сумму около 20 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что тренер «Борнмута» прокомментировал уход Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс
«Цыганский король» распределил легенд бокса