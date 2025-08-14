Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлекает внимание «Борнмута», сообщает Taka Gazetesi.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривает английским клубом как усиление обороны после продаж двух центрбеков: Илья Забарный перебрался в «ПСЖ», а Дин Хейсен – в «Реал».

Ожидается, что турецкий клуб может попрощаться с Батаговым за сумму около 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и1 голевой передачей.

