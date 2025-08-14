Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена
Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена

Внимание английского клуба привлекает Арсений Батагов

Борнмут нацелился на трансфер украинца после ухода Забарного. Известна цена
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлекает внимание «Борнмута», сообщает Taka Gazetesi.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривает английским клубом как усиление обороны после продаж двух центрбеков: Илья Забарный перебрался в «ПСЖ», а Дин Хейсен – в «Реал».

Ожидается, что турецкий клуб может попрощаться с Батаговым за сумму около 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Борнмута» прокомментировал уход Забарного.

Арсений Батагов Борнмут ПСЖ Дин Хейсен Реал Мадрид Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Даниил Кирияка Источник: Taka Gazetesi
ivankondrat96
Борнмут точно розбирається у захисниках, якщо подивитись, скільки клуб цього літа заробив
