Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Борнмута: «Уход Забарного будет нам дорого стоить. Но таков рынок»
Англия
14 августа 2025, 18:25 | Обновлено 14 августа 2025, 18:37
1160
0

Тренер Борнмута: «Уход Забарного будет нам дорого стоить. Но таков рынок»

Ираола отметил потери команды в обороне

14 августа 2025, 18:25 | Обновлено 14 августа 2025, 18:37
1160
0
Тренер Борнмута: «Уход Забарного будет нам дорого стоить. Но таков рынок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Наставник Борнмута Андони Ираола отметил проблемы, которые вознкли в команде из-за продажи сразу трех основных защитников – Ильи Забарного, Милоша Керкеза и Дина Хейсена.

«Это работа клуба. Продали Керкеза в Ливерпуль, но уже подписали Трюффера. А вот продажи Забарного и Хейсена будут нам дорого стоить. Но таков рынок, такое происходит каждое лето».

«Клубу предстоит много работы, чтобы заменить тех, кто ушел», – считает Ираола.

Только на продаже трех защитников Борнмут заработал около 170 миллионов евро.

По теме:
Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом
Ливерпуль – Борнмут. Старт АПЛ 2025/26. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Борнмут Андони Ираола Илья Забарный Милош Керкез Дин Хейсен трансферы АПЛ Английская Премьер-лига трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Футбол | 14 августа 2025, 11:59 7
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги

Расставили все команды по местам в таблице. Кто на вершине?

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 3
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня

«Цыганский король» распределил легенд бокса

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Пакш – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 14.08.2025, 16:55
Пакш – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Пакш – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 3
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем