Тренер Борнмута: «Уход Забарного будет нам дорого стоить. Но таков рынок»

Наставник Борнмута Андони Ираола отметил проблемы, которые вознкли в команде из-за продажи сразу трех основных защитников – Ильи Забарного, Милоша Керкеза и Дина Хейсена.

«Это работа клуба. Продали Керкеза в Ливерпуль, но уже подписали Трюффера. А вот продажи Забарного и Хейсена будут нам дорого стоить. Но таков рынок, такое происходит каждое лето».

«Клубу предстоит много работы, чтобы заменить тех, кто ушел», – считает Ираола.

Только на продаже трех защитников Борнмут заработал около 170 миллионов евро.