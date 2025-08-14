Англия14 августа 2025, 18:25 | Обновлено 14 августа 2025, 18:37
Тренер Борнмута: «Уход Забарного будет нам дорого стоить. Но таков рынок»
Ираола отметил потери команды в обороне
Наставник Борнмута Андони Ираола отметил проблемы, которые вознкли в команде из-за продажи сразу трех основных защитников – Ильи Забарного, Милоша Керкеза и Дина Хейсена.
«Это работа клуба. Продали Керкеза в Ливерпуль, но уже подписали Трюффера. А вот продажи Забарного и Хейсена будут нам дорого стоить. Но таков рынок, такое происходит каждое лето».
«Клубу предстоит много работы, чтобы заменить тех, кто ушел», – считает Ираола.
Только на продаже трех защитников Борнмут заработал около 170 миллионов евро.
