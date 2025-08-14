ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поделилась горячим снимком прямо с кровати

Яна Андрущенко поразила Instagram новым пикантным образом. Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко опубликовала откровенное фото из постели.

На снимке она в черном топе с глубоким декольте и выразительным макияжем.

«Хотела подарить вам немного вечерней эстетики», — подписала кадр Яна.

Публикация вызвала шквал комплиментов и восторженных комментариев от подписчиков.

Напомним, что совсем недавно девушка стала героиней одного из самых вирусных эпизодов в мировом футболе.