ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поделилась горячим снимком прямо с кровати

Яна Андрущенко решила напомнить о своей красоте

Instagram. Яна Андрущенко

Яна Андрущенко поразила Instagram новым пикантным образом. Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко опубликовала откровенное фото из постели.

На снимке она в черном топе с глубоким декольте и выразительным макияжем.

«Хотела подарить вам немного вечерней эстетики», — подписала кадр Яна.

Публикация вызвала шквал комплиментов и восторженных комментариев от подписчиков.

Напомним, что совсем недавно девушка стала героиней одного из самых вирусных эпизодов в мировом футболе.

ТвояМамка
Никакой красоты тут нет. мочалка
Vitaly Kozak
Який жах...
Антон Корзун
Я все можу зрозуміти але коли стидаються власного прізвища для мене це нонсенс і ознака меншовартісної людини, в інстаграмі вона підписана якимось російським прізвищем, половина
 дописів російською мовою.
Rzechpospolita
Щось давно не постили Морозючку
