ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поделилась горячим снимком прямо с кровати
Яна Андрущенко решила напомнить о своей красоте
Яна Андрущенко поразила Instagram новым пикантным образом. Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко опубликовала откровенное фото из постели.
На снимке она в черном топе с глубоким декольте и выразительным макияжем.
«Хотела подарить вам немного вечерней эстетики», — подписала кадр Яна.
Публикация вызвала шквал комплиментов и восторженных комментариев от подписчиков.
Напомним, что совсем недавно девушка стала героиней одного из самых вирусных эпизодов в мировом футболе.
