Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
14 августа 2025, 21:18 |
ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело

Конфликт между Забарными и Сафоновыми набирает оборотов

ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Российский пропагандистский портал атаковал Ангелину Забарную, жену новичка ПСЖ Ильи Забарного.

Поводом стал ее жесткий пост в Telegram о стране-агрессоре, которая уже более трех лет уничтожает украинские города.

Пропагандисты исказили ее слова и подали их в негативном ключе.

Реакцию на публикацию дала жена вратаря сборной России Матвея Сафонова — одноклубника Забарного.

«Я очень переживаю за Матвея. Конечно, тяжело читать подобные вещи и думать об этой ситуации. Но я не могу ничего говорить, чтобы не провоцировать дальнейшую судьбу Матвея в команде», — заявила она.

Этим летом ПСЖ заплатил 63 миллиона евро за украинца и явно делает ставку именно на него, россиянина могут продать, чтобы избежать конфликтов в команде.

российско-украинская война ПСЖ Илья Забарный Ангелина Забарная
Максим Лапченко Источник: Instagram
ViAn
Дуже сподіваюсь, що ці два "спорт внє політікі" залишать ПСЖ. Бо інкаше там буде вкрай нездорова атмосфера. Це м'яко кажучи.
Ангеліна молодець. Все чітко озвучилаа. 
