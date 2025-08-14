ФОТО. Жена Сафонова прокомментировала ситуацию с Забарным. Ей тяжело
Конфликт между Забарными и Сафоновыми набирает оборотов
Российский пропагандистский портал атаковал Ангелину Забарную, жену новичка ПСЖ Ильи Забарного.
Поводом стал ее жесткий пост в Telegram о стране-агрессоре, которая уже более трех лет уничтожает украинские города.
Пропагандисты исказили ее слова и подали их в негативном ключе.
Реакцию на публикацию дала жена вратаря сборной России Матвея Сафонова — одноклубника Забарного.
«Я очень переживаю за Матвея. Конечно, тяжело читать подобные вещи и думать об этой ситуации. Но я не могу ничего говорить, чтобы не провоцировать дальнейшую судьбу Матвея в команде», — заявила она.
Этим летом ПСЖ заплатил 63 миллиона евро за украинца и явно делает ставку именно на него, россиянина могут продать, чтобы избежать конфликтов в команде.
