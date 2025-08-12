ФОТО. Жену Забарного атаковали россияне после трансфера ее мужа в ПСЖ
Ангелина Забарная подверглась интернет-атаке
Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, пережила атаку ботов из страны-агрессора после его перехода в ПСЖ.
Она с иронией упомянула россиян в своем Telegram, что вызвало волну негатива.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Они специально атаковали аккаунт украинской красавицы – и поставили ей негативных реакций под публикацией.
Украинский защитник принципиально не подписался на единственного российского партнера по команде – Матвея Сафонова.
Ангелина ответила агрессорам и получила поддержку украинских фанатов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра без лишнего пафоса покажет, где актуальное место команды Шовковского в Европе
12 августа в 20:00 в Лимасоле пройдет игра 3-го раунда квалификации