  ФОТО. Жену Забарного атаковали россияне после трансфера ее мужа в ПСЖ
12 августа 2025, 23:03
4

ФОТО. Жену Забарного атаковали россияне после трансфера ее мужа в ПСЖ

Ангелина Забарная подверглась интернет-атаке

Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, пережила атаку ботов из страны-агрессора после его перехода в ПСЖ.

Она с иронией упомянула россиян в своем Telegram, что вызвало волну негатива.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Они специально атаковали аккаунт украинской красавицы – и поставили ей негативных реакций под публикацией.

Украинский защитник принципиально не подписался на единственного российского партнера по команде – Матвея Сафонова.

Ангелина ответила агрессорам и получила поддержку украинских фанатов.

фото Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ Матвей Сафонов lifestyle российско-украинская война
Максим Лапченко Источник: Telegram
