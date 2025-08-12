ФОТО. Жену Забарного атаковали россияне после трансфера ее мужа в ПСЖ

Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, пережила атаку ботов из страны-агрессора после его перехода в ПСЖ.

Она с иронией упомянула россиян в своем Telegram, что вызвало волну негатива.

Они специально атаковали аккаунт украинской красавицы – и поставили ей негативных реакций под публикацией.

Украинский защитник принципиально не подписался на единственного российского партнера по команде – Матвея Сафонова.

Ангелина ответила агрессорам и получила поддержку украинских фанатов.