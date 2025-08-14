Лига конференций14 августа 2025, 21:12 | Обновлено 14 августа 2025, 21:18
ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол в начале второго тайма
На 48-й минуте у хозяев поля гол забил Борна Тот
14 августа 2025, 21:12 | Обновлено 14 августа 2025, 21:18
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).
Полесье пропустило второй гол в начале 2-го тайма. На 48-й минуте у хозяев поля гол забил Борна Тот (2:0).
ГОЛ! 2:0. Борна Тот, 48 мин
