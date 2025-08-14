В четверг, 14 августа, состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Пакшем» и житомирским «Полесьем».

Встречу примет стадион «Фехервари ути Стадион» в венгерском городе Пакш. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче украинская команда добыла победу со счетом 3:0.

В своих социальных сетях украинский клуб поделился фотографиями разминки перед предстоящим матчем.

ФОТО. Разминка Полесья перед матчем с Пакшем в Лиге конференций

