Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
14 августа 2025, 19:53 | Обновлено 14 августа 2025, 19:55
ФОТО. Разминка Полесья перед матчем с Пакшем в Лиге конференций

Матч квалификации Лиги конференций начнется в 20:00 по киевскому времени

ФОТО. Разминка Полесья перед матчем с Пакшем в Лиге конференций
ФК Полесье

В четверг, 14 августа, состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Пакшем» и житомирским «Полесьем».

Встречу примет стадион «Фехервари ути Стадион» в венгерском городе Пакш. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче украинская команда добыла победу со счетом 3:0.

В своих социальных сетях украинский клуб поделился фотографиями разминки перед предстоящим матчем.

ФОТО. Разминка Полесья перед матчем с Пакшем в Лиге конференций

ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье

По теме:
Пакш – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер победит, а в Пакше будет ничья»
ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет против клуба Пакш
фото Пакш Полесье Житомир Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
