Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 августа 2025, 19:45 | Обновлено 14 августа 2025, 20:10
Маркус РЭШФОРД про МЮ: «Уже даже фаны команды смеются над ней»

Игрок считает, что клубу не хватает плана

Маркус РЭШФОРД про МЮ: «Уже даже фаны команды смеются над ней»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард Маркус Рэшфорд, который покинул Манчестер Юнайтед и перешел в Барселону на правах аренды, считает, что клубу не хватает четкого плана действий на несколько лет вперед.

«Постоянно говорят, что МЮ находится в переходной фазе, в перестройке. Даже фаны уже смеются, что команда годами в этой переходной фазе. Но для, чтобы начать перестройку, нужно создать план и следовать ему. Это мое ощущение».

«Ощущение, что у клуба много разных стратегий, много разных тренеров и идей. Все хотят побеждать, а в итоге оказываются нигде», – сказал Рэшфорд.

Вторую часть минувшего сезона игрок провел в Астон Вилле.

Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Барселона Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
