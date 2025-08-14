Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран пообщался с журналистами на пресс-конференции перед ответным матчем против «Панатинаикоса» в квалификации Лиги Европы.

– Прежде всего, я хотел бы сказать, что произошла трагическая ситуация в семье Судакова, и я выражаю свои соболезнования ему и его семье. Нам очень жаль, что его отец ушел из жизни. Искренне разделяю эту грусть всем сердцем. Мы все вместе с Георгием в этом. Для нас это – эмоциональный день. Мы узнали об этом во время поездки. Вся семья «Шахтера» и я лично очень расстроены из-за этого и разделяем эту грусть с Судаковым.

Что касается игры, завтра нам предстоит сложный матч. Мы ожидаем, что он будет похож на первый поединок. Очень уважаем «Панатинаикос», их тренера и игроков. Мы будем готовы к их переходам в атаку. Конечно, будет непросто, но мы стараемся не позволять им легко воспользоваться стандартными положениями. И мы готовы к этому. Конечно, у них будут свои моменты, играть против Панатинаикоса всегда непросто, но я верю, что мы готовы физически и психологически к встрече с ними. У нас много футболистов отсутствует, но это не оправдание. Став командой, мы ответим на вызовы завтрашней игры, – сказал Туран на пресс-конференции.

Матч Шахтер – Панатинаикос состоится в четверг, 14 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Первый матч между этими командами завершился «сухой» ничьей.

ВИДЕО. Эмоции Турана перед матчем против Панатинаикоса в Лиге Европы