В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного

Пресс-служба ПСЖ отреагировала на поступок бразильского защитника Маркиньоса, решившего отдать свою медаль украинскому защитнику Илье Забарному после триумфа в матче за Суперкубок УЕФА.

«Ты один из нас, Илья. Маркиньос является воплощением настоящего капитана», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Забарный без слов отреагировал на триумф ПСЖ в Суперкубке УЕФА