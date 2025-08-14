Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 14:06 | Обновлено 14 августа 2025, 15:48
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного

Маркиньос отдал свою медаль Илье Забарному

В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Пресс-служба ПСЖ отреагировала на поступок бразильского защитника Маркиньоса, решившего отдать свою медаль украинскому защитнику Илье Забарному после триумфа в матче за Суперкубок УЕФА.

«Ты один из нас, Илья. Маркиньос является воплощением настоящего капитана», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Забарный без слов отреагировал на триумф ПСЖ в Суперкубке УЕФА

Маркиньос ПСЖ Илья Забарный
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
GloryUkraine
Гарний вчинок, враховуючи те, що Забарний ще навіть в заявці не був.
