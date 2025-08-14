Панатинаикос не сможет рассчитывать на основного игрока в матче с Шахтером

В четверг, 14 августа, донецкий «Шахтёр» проведёт второй матч с греческим «Панатинаикосом» в третьем раунде квалификации Лиги Европы (первый матч – 0:0).

Местом проведения встречи станет «Стадион имени Генрика Реймана» в Кракове (Польша).

Главный тренер «Панатинаикоса» Руй Витория не сможет рассчитывать на основного полузащитника Филипа Джуричича.

Сербский футболист пропустит матч-ответ из-за травмы икроножного мышца, которая беспокоила его последние дни. Джуричич получил повреждение ещё перед первой встречей с «Шахтёром», однако всё же сыграл в ней 55 минут с болью.

Напомним, что матч-ответ начнётся в 21:00.