Панатинаикос не сможет рассчитывать на основного игрока в матче с Шахтером
Филипп Джуричич выбыл из состава из-за травмы
В четверг, 14 августа, донецкий «Шахтёр» проведёт второй матч с греческим «Панатинаикосом» в третьем раунде квалификации Лиги Европы (первый матч – 0:0).
Местом проведения встречи станет «Стадион имени Генрика Реймана» в Кракове (Польша).
Главный тренер «Панатинаикоса» Руй Витория не сможет рассчитывать на основного полузащитника Филипа Джуричича.
Сербский футболист пропустит матч-ответ из-за травмы икроножного мышца, которая беспокоила его последние дни. Джуричич получил повреждение ещё перед первой встречей с «Шахтёром», однако всё же сыграл в ней 55 минут с болью.
Напомним, что матч-ответ начнётся в 21:00.
