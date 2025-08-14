Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назначены судьи на 3-й тур УПЛ. Кто рассудит поединки Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
14 августа 2025, 07:05 | Обновлено 14 августа 2025, 08:15
Денис Шурман будет обслуживать матч между Вересом и Шахтером

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 3-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 3-го тура продлятся с 15 до 18 августа.

Судьей матча между Эпицентром и Динамо назначен Александр Афанасьев из Харькова.

Игру между Вересом и Шахтером будет обслуживать рефери Денис Шурман из Киевской области.

УПЛ. 3-й тур

Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
Фанькин кот
Кто бы не судил, то будет судить явно не в пользу горняков. Таковы реалии, когда ОПГ братков суркисов противозаконно захватили руководство в УАФ.
Ответить
+1
_9Quantum19_
Сподіваємось на чесне та об'єктивне суддівство. Інакше вболівальники клубів УПЛ це так просто не залишать.
Ответить
0
