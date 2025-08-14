Украина. Премьер лига14 августа 2025, 07:05 | Обновлено 14 августа 2025, 08:15
479
2
Назначены судьи на 3-й тур УПЛ. Кто рассудит поединки Динамо и Шахтера
Денис Шурман будет обслуживать матч между Вересом и Шахтером
14 августа 2025, 07:05 | Обновлено 14 августа 2025, 08:15
479
2
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 3-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 3-го тура продлятся с 15 до 18 августа.
Судьей матча между Эпицентром и Динамо назначен Александр Афанасьев из Харькова.
Игру между Вересом и Шахтером будет обслуживать рефери Денис Шурман из Киевской области.
УПЛ. 3-й тур
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2025, 06:45 1
13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэма и вырвали титул в серии пенальти
Футбол | 14 августа 2025, 04:15 2
Поединок состоится 14 августа в 21:00 по Киеву
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Футбол | 14.08.2025, 07:17
Бокс | 13.08.2025, 08:44
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Кто бы не судил, то будет судить явно не в пользу горняков. Таковы реалии, когда ОПГ братков суркисов противозаконно захватили руководство в УАФ.
Сподіваємось на чесне та об'єктивне суддівство. Інакше вболівальники клубів УПЛ це так просто не залишать.
Популярные новости
12.08.2025, 20:23 5
Бокс
13.08.2025, 08:16 10
12.08.2025, 09:12 15
13.08.2025, 07:40 5
12.08.2025, 21:59 47
12.08.2025, 23:22 3
12.08.2025, 18:35 6