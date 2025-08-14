Назначены судьи на 3-й тур УПЛ. Кто рассудит поединки Динамо и Шахтера

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 3-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 3-го тура продлятся с 15 до 18 августа.

Судьей матча между Эпицентром и Динамо назначен Александр Афанасьев из Харькова.

Игру между Вересом и Шахтером будет обслуживать рефери Денис Шурман из Киевской области.

УПЛ. 3-й тур