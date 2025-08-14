Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем против Панатинаикоса в ЛЕ
Лига Европы
14 августа 2025, 05:42 |
306
1

Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем против Панатинаикоса в ЛЕ

Арда дал обещание украинским болельщикам

Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем против Панатинаикоса в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран обратился к фанатам «горняков» перед ответным матчем против греческого «Панатинаикоса» в квалификации Лиги Европы.

– Завтра ожидается много украинских болельщиков на стадионе, как и на предыдущем матче с «Бешикташем». Что бы вы хотели сказать людям, которые придут поддержать «Шахтер»?

– Могу сказать нашим болельщикам следующее: независимо от счета, они увидят команду, которой могут гордиться. Эта команда никогда не будет сдаваться и прилагать все усилия, чтобы победить. Если они хотят увидеть хороший футбол, если хотят радоваться – стоит прийти. И это касается не только фанатов «Шахтера» или украинцев. Это касается всех, кто смотрит футбол. На самом деле это касается каждого в Кракове, ведь футбол прекрасен, когда играют перед зрителями, – заявил Арда.

Матч Шахтер – Панатинаикос состоится в четверг, 14 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Первый матч между этими командами завершился «сухой» ничьей.

По теме:
Итальянский клуб возобновил интерес к полузащитнику Шахтера
Шахтер – Панатинайкос. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы
Арда Туран Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос Панатинаикос Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
_ Moore
та всі фанати  кротів мешкають на окупованій території. І вони до Польщі нев'їзні.
