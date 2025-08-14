Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем против Панатинаикоса в ЛЕ

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран обратился к фанатам «горняков» перед ответным матчем против греческого «Панатинаикоса» в квалификации Лиги Европы.

– Завтра ожидается много украинских болельщиков на стадионе, как и на предыдущем матче с «Бешикташем». Что бы вы хотели сказать людям, которые придут поддержать «Шахтер»?

– Могу сказать нашим болельщикам следующее: независимо от счета, они увидят команду, которой могут гордиться. Эта команда никогда не будет сдаваться и прилагать все усилия, чтобы победить. Если они хотят увидеть хороший футбол, если хотят радоваться – стоит прийти. И это касается не только фанатов «Шахтера» или украинцев. Это касается всех, кто смотрит футбол. На самом деле это касается каждого в Кракове, ведь футбол прекрасен, когда играют перед зрителями, – заявил Арда.

Матч Шахтер – Панатинаикос состоится в четверг, 14 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. Первый матч между этими командами завершился «сухой» ничьей.