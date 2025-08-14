Коуч Тоттенхэм объяснил фиаско в матче за Суперкубок УЕФА против ПСЖ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк поделился эмоциями после матча своей команды против французского ПСЖ в Суперкубке УЕФА, где «шпоры» уступили в серии пенальти.

«Мы играли очень хорошо. Мы играли против одной из лучших команд мира, возможно даже самой лучшей на данный момент. Мы контролировали игру 80 минут, пока не пропустили первый мяч. Конечно, этот гол повлиял на ход матча, но позитива было много. Нам есть чему радоваться.

Мы показали, что мы можем приспосабливаться и быть прагматическими. Нам противостояла классная команда. Мы выбрали правильную стратегию защиты – высокий прессинг, низкий блок. И все работало отлично. Первый тайм получился отличным, практически идеальным. Стандарты тоже были очень хороши и небезопасны. Они играют немаловажную роль. Я считаю, что стандарты должны быть оружием любой команды. Мы обязательно сосредоточимся на этом, потому что это важно.

Я очень, очень горжусь клубом, болельщиками, игроками. Дети играли практически идеально в течение 75-80 минут и ни в чем не уступали невероятно талантливым игрокам ПСЖ.

Ничья 2:2 – хороший результат. Игроки сражались и выложились по полной. Выявили характер. Мы многим можем быть удовлетворены. Это может стать хорошим фундаментом для будущих достижений, – резюмировал Франк.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.