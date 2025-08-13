Рекорд Анельки держится более 25 лет. Самые дорогие продажи Арсенала
Переход Николы в мадридский «Реал» до сих пор входит в вершину рейтинга
Бывший французский игрок Николя Анелька до сих пор остается в трансферной истории лондонского «Арсенала»: переход нападающего в мадридский «Реал» в августе 1999 года входит в топ-5 трансферов клуба на выход и является второй самой дорогой продажей – 35 миллионов евро.
Выше французского нападающего расположился только английский хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, который в 2017 году перешел из рядов «канониров» в «Ливерпуль» за 38 млн.
В верхнюю пятерку трансферов «Арсенала» на выход также вошли: Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед», 34 млн), Сеск Фабрегас («Барселона», 34 млн) и Эмиль Смит-Роу («Фулхэм», 31,8 млн).
Nicolas Anelka left Arsenal over 25 years ago and he’s 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋 their 2nd biggest sale 😳 pic.twitter.com/vqjwHIXgI8— LiveScore (@livescore) August 13, 2025
