Рекорд Анельки держится более 25 лет. Самые дорогие продажи Арсенала

Бывший французский игрок Николя Анелька до сих пор остается в трансферной истории лондонского «Арсенала»: переход нападающего в мадридский «Реал» в августе 1999 года входит в топ-5 трансферов клуба на выход и является второй самой дорогой продажей – 35 миллионов евро.

Выше французского нападающего расположился только английский хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, который в 2017 году перешел из рядов «канониров» в «Ливерпуль» за 38 млн.

В верхнюю пятерку трансферов «Арсенала» на выход также вошли: Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед», 34 млн), Сеск Фабрегас («Барселона», 34 млн) и Эмиль Смит-Роу («Фулхэм», 31,8 млн).