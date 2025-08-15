Флик решил указать на дверь новичку в Барселоны. Но у клуба другое видение
Руни Барджи только недавно присоединился к клубу
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил, что клубу стоит обдумать уход новичка Руни Барджи.
Флик советует руководству клуба отдать Барджи в аренду. Связано это с тем, что, по мнению тренера, швед сможет быстрее прогрессировать в команде, где будет иметь игровую практику – в «Барселоне» это практически невозможно из-за наличия в клубе более статусных вингеров.
Однако президент клуба Жоан Лапорта отклонил этот вариант – он считает, что Барджи должен остаться и развиваться именно в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
