Кто является самым дорогим среди главных звезд АПЛ в возрасте до 22 лет?
На первых двух позициях оказались футболисты лондонских клубов
Transfermarkt опубликовал список главных звезд АПЛ до 22 лет, за которыми портал советует следить (по одному игроку из каждого клуба). Лидером по стоимости стал 18-летний бразильский новичок «Челси» Эстевао, чья цена сейчас составляет 60 миллионов евро.
В топ-3 оказались игроки «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» – 18-летний англичанин Итан Нванери (55 млн) и 19-летний француз Лени Йоро (55 млн) соответственно.
В верхнюю пятерку рейтинга также попали 21-летний француз Райан Шерки («Манчестер Сити», 45 млн) и 21-летний англичанин Адам Уортон («Кристал Пэлас», 40 млн).
