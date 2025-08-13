Кто является самым дорогим среди главных звезд АПЛ в возрасте до 22 лет?

Transfermarkt опубликовал список главных звезд АПЛ до 22 лет, за которыми портал советует следить (по одному игроку из каждого клуба). Лидером по стоимости стал 18-летний бразильский новичок «Челси» Эстевао, чья цена сейчас составляет 60 миллионов евро.

В топ-3 оказались игроки «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» – 18-летний англичанин Итан Нванери (55 млн) и 19-летний француз Лени Йоро (55 млн) соответственно.

В верхнюю пятерку рейтинга также попали 21-летний француз Райан Шерки («Манчестер Сити», 45 млн) и 21-летний англичанин Адам Уортон («Кристал Пэлас», 40 млн).