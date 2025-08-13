30-кратный чемпион своей страны нацелился на топового украинского игрока

Португальский «Порту» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает издание GiveMeSport.

По информации источника, 30-кратный чемпион Португалии уже осуществил первые контакты с «канонирами» по поводу трансфера 28-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуется «Фенербахче».