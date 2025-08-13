30-кратный чемпион своей страны нацелился на топового украинского игрока
Александр Зинченко может сменить Арсенал на Порту
Португальский «Порту» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает издание GiveMeSport.
По информации источника, 30-кратный чемпион Португалии уже осуществил первые контакты с «канонирами» по поводу трансфера 28-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуется «Фенербахче».
