Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 30-кратный чемпион своей страны нацелился на топового украинского игрока
Англия
13 августа 2025, 21:36 |
2576
1

30-кратный чемпион своей страны нацелился на топового украинского игрока

Александр Зинченко может сменить Арсенал на Порту

13 августа 2025, 21:36 |
2576
1
30-кратный чемпион своей страны нацелился на топового украинского игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Португальский «Порту» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает издание GiveMeSport.

По информации источника, 30-кратный чемпион Португалии уже осуществил первые контакты с «канонирами» по поводу трансфера 28-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуется «Фенербахче».

По теме:
Рекорд Анельки держится более 25 лет. Самые дорогие продажи Арсенала
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника
Александр Зинченко Арсенал Лондон Порту трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Футбол | 13 августа 2025, 17:07 121
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ

На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения

Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»

Промоутер – о бое Пол – Джошуа

Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 13.08.2025, 22:15
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 11:37
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13.08.2025, 09:57
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
У можливість такого трансферу віриться менше, ніж у перехід у Фенербахче
Ответить
0
Популярные новости
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 5
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем