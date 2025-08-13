Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед имеет худший трансферный баланс межсезонья
Манчестер Юнайтед имеет худший трансферный баланс межсезонья

Сумма расходов «красных дьяволов» на трансферы превышает прибыль от продаж на 230 млн евро

Манчестер Юнайтед имеет худший трансферный баланс межсезонья
Getty Images/Global Images Ukraine

Скоро начнется новый сезон во всех чемпионатах. Команды активно укомплектовываются на трансферном рынке.

Интересно сравнить клубы с точки зрения баланса между покупками и продажами футболистов.

Рассмотрим десятку команд с наиболее отрицательным балансом.

Лидером межсезонья по этому показателю является «Манчестер Юнайтед» (-230 млн евро).

Трансферный баланс летнего межсезонья

  1. -230 млн евро – Манчестер Юнайтед
  2. -216 млн евро – Арсенал
  3. -166 млн евро – Реал
  4. -144 млн евро – Манчестер Сити
  5. -116 млн евро – Аль-Кадисия
  6. -111 млн евро – Сандерленд
  7. -110 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
  8. -107 млн евро – Атлетико
  9. -97 млн евро – Ливерпуль
  10. -96 млн евро – ПСЖ
Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ финансы статистика трансферы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Mihei Liv
А звідки у Ліверпуля такий малий мінус?
