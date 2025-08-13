Манчестер Юнайтед имеет худший трансферный баланс межсезонья

Скоро начнется новый сезон во всех чемпионатах. Команды активно укомплектовываются на трансферном рынке.

Интересно сравнить клубы с точки зрения баланса между покупками и продажами футболистов.

Рассмотрим десятку команд с наиболее отрицательным балансом.

Лидером межсезонья по этому показателю является «Манчестер Юнайтед» (-230 млн евро).

Трансферный баланс летнего межсезонья

-230 млн евро – Манчестер Юнайтед -216 млн евро – Арсенал -166 млн евро – Реал -144 млн евро – Манчестер Сити -116 млн евро – Аль-Кадисия -111 млн евро – Сандерленд -110 млн евро – Тоттенхэм Хотспур -107 млн евро – Атлетико -97 млн евро – Ливерпуль -96 млн евро – ПСЖ