ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут объявил о трансфере французского защитника
Бафоде Диаките присоединился к английскому клубу
Французский защитник Бафоде Диаките перешел из «Лилля» в «Борнмут». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Срок соглашения между представителем Английской Премьер-лиги и 24-летним футболистом остается неизвестным. По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Бафоде Диаките провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4забитыми мячами м 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» подпишет французского защитника за немаленькую сумму.
Bafodé Diakité.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2025
Our new centre-back 😍 pic.twitter.com/a6D7TuiQgb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского «Динамо» рассказал, чего не хватает столичному клубу
Поединок состоится 13 августа и начнется в 22:00 по Киеву