ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут объявил о трансфере французского защитника

Французский защитник Бафоде Диаките перешел из «Лилля» в «Борнмут». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок соглашения между представителем Английской Премьер-лиги и 24-летним футболистом остается неизвестным. По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бафоде Диаките провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4забитыми мячами м 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» подпишет французского защитника за немаленькую сумму.