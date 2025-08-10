Борнмут подпишет французского защитника за немаленькую сумму

«Борнмут» нацелился на подписание французского защитника «Лилля» Бафоде Диаките, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб достиг соглашения с «догами», а также согласовал личные условия с 24-летним футболистом. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Бафоде Диаките провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4забитыми мячами м 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

