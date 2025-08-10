Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут подпишет французского защитника за немаленькую сумму
Англия
10 августа 2025, 19:44 |
239
0

Борнмут подпишет французского защитника за немаленькую сумму

Бафоде Диаките в ближайшее время должен присоединиться к английскому клубу

10 августа 2025, 19:44 |
239
0
Борнмут подпишет французского защитника за немаленькую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Бафоде Диаките

«Борнмут» нацелился на подписание французского защитника «Лилля» Бафоде Диаките, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб достиг соглашения с «догами», а также согласовал личные условия с 24-летним футболистом. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Бафоде Диаките провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4забитыми мячами м 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «ПСЖ» официально подпишет Забарного.

По теме:
Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Проблемы для Довбика. Рома нацелилась на подписание еще 1 форварда
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Бафоде Диаките Борнмут Лилль трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 09 августа 2025, 23:32 1
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Британец похвалил украинского чемпиона

Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
Футбол | 10 августа 2025, 15:00 12
Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию
Впервые в истории УПЛ. Оболонь обыграла Александрию

Команда Нестеренко продолжает свою неудачную серию на старте сезона

Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Футбол | 09.08.2025, 21:04
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
ВИДЕО. Как Пэлас перевел матч за Суперкубок с Ливерпулем в серию пенальти
Футбол | 10.08.2025, 19:03
ВИДЕО. Как Пэлас перевел матч за Суперкубок с Ливерпулем в серию пенальти
ВИДЕО. Как Пэлас перевел матч за Суперкубок с Ливерпулем в серию пенальти
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Бокс | 09.08.2025, 21:44
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 11
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 11
Баскетбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем