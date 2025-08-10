Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, когда ПСЖ официально подпишет Забарного
10 августа 2025, 12:23
Стало известно, когда ПСЖ официально подпишет Забарного

Украинский защитник будет представлен игроком парижан 11 августа

Стало известно, когда ПСЖ официально подпишет Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Все авторитетные СМИ и инсайдеры подтвердили, что французский «Пари Сен-Жермен» завершил подписание украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

По информации издания RMC Sport, официально о трансфере 22-летнего футболиста будет объявлено уже в понедельник, 11 августа 2025 года.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее была названа зарплата, которую Илья Забарный будет получать в «ПСЖ».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в другой клуб УПЛ
Бывший игрок сборной Украины определился с новым клубом
Был конфликт? Известно, как в Борнмуте приняли решение Забарного уйти в ПСЖ
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: RMC Sport
