Стало известно, когда ПСЖ официально подпишет Забарного
Украинский защитник будет представлен игроком парижан 11 августа
Все авторитетные СМИ и инсайдеры подтвердили, что французский «Пари Сен-Жермен» завершил подписание украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.
По информации издания RMC Sport, официально о трансфере 22-летнего футболиста будет объявлено уже в понедельник, 11 августа 2025 года.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее была названа зарплата, которую Илья Забарный будет получать в «ПСЖ».
