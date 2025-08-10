Стало известно, когда ПСЖ официально подпишет Забарного

Все авторитетные СМИ и инсайдеры подтвердили, что французский «Пари Сен-Жермен» завершил подписание украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

По информации издания RMC Sport, официально о трансфере 22-летнего футболиста будет объявлено уже в понедельник, 11 августа 2025 года.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее была названа зарплата, которую Илья Забарный будет получать в «ПСЖ».