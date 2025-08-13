ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер нашел новый клуб в Европе
Максим Хлань присоединился к «Гурнику»
Польский «Гурник» из города Забже официально объявил о подписании украинского вингера Максима Хланя.
Отмечается, что контракт между 22-летним футболистом и клубом Экстракласы подписан на 2 сезона.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь ранее Максим Хлань покинул гданьскую «Лехию».
В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданьской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Nowa siła na skrzydle! Maksym Khlan zagra w Górniku Zabrze! 🆕#KHLAN2027 pic.twitter.com/FU1XE8OgrT— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 13, 2025
