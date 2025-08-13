Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Польша
13 августа 2025, 11:53 |
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер нашел новый клуб в Европе

Максим Хлань присоединился к «Гурнику»

ФК Гурник Забже. Максим Хлань (по центру)

Польский «Гурник» из города Забже официально объявил о подписании украинского вингера Максима Хланя.

Отмечается, что контракт между 22-летним футболистом и клубом Экстракласы подписан на 2 сезона.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь ранее Максим Хлань покинул гданьскую «Лехию».

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданьской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Гурник Забже Максим Хлань чемпионат Польши по футболу трансферы свободный агент
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Комментарии
