ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер нашел новый клуб в Европе

Польский «Гурник» из города Забже официально объявил о подписании украинского вингера Максима Хланя.

Отмечается, что контракт между 22-летним футболистом и клубом Экстракласы подписан на 2 сезона.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь ранее Максим Хлань покинул гданьскую «Лехию».

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданьской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.