Динамо пропустило 300-й мяч в гостях в еврокубках
Автором «юбилейного» гола стал Мирослав Оршич
Мяч, забитый 32-летним хорватским форвардом «Пафоса» Мирославом Оршичем, стал 300-м, пропущенным «Динамо» в гостях в еврокубковых турнирах. 181 раз (с учетом гола Жоау Коррейи) голкиперам киевлян довелось вынимать мяч из сетки в Лиге (Кубке) чемпионов, 98 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Кубке кубков и 2 – в Лиге конференций. Чаще других забивали динамовцам на своем поле команды из Испании – 34 гола, Германии – 26, Италии – 23, Англии и Португалии – по 22.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» голы, пропущенные Динамо на чужих полях в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Энтони КЕРЛИ
|
Колрейн
|
72’ (1:6)
|
1:6
|
50-й
|
30.09.1987
|
КЧ
|
1/16
|
Марк ФАЛКО
|
Рейнджерс
|
24’ (1:0)
|
2:0
|
100-й
|
03.03.1999
|
ЛЧ
|
1/4
|
Предраг МИЯТОВИЧ
|
Реал
|
67’ (1:1)
|
1:1
|
150-й
|
24.02.2005
|
ЛЕ
|
1/16
|
Санти КАСОРЛА
|
Вильярреал
|
31’ (2:0)
|
2:0
|
200-й
|
21.08.2012
|
ЛЧ
|
КР4
|
Александер РИНГ
|
Боруссия М
|
13’ (1:0)
|
1:3
|
250-й
|
07.03.2019
|
ЛЕ
|
1/8
|
ВИЛЛИАН
|
Челси
|
65’ (2:0)
|
3:0
|
300-й
|
12.08.2025
|
ЛЧ
|
КР3
|
Мирослав ОРШИЧ
|
Пафос
|
2’ (1:0)
|
2:0
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
