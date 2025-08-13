Динамо пропустило 300-й мяч в гостях в еврокубках

Мяч, забитый 32-летним хорватским форвардом «Пафоса» Мирославом Оршичем, стал 300-м, пропущенным «Динамо» в гостях в еврокубковых турнирах. 181 раз (с учетом гола Жоау Коррейи) голкиперам киевлян довелось вынимать мяч из сетки в Лиге (Кубке) чемпионов, 98 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Кубке кубков и 2 – в Лиге конференций. Чаще других забивали динамовцам на своем поле команды из Испании – 34 гола, Германии – 26, Италии – 23, Англии и Португалии – по 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Динамо на чужих полях в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Минута Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Энтони КЕРЛИ Колрейн 72’ (1:6) 1:6 50-й 30.09.1987 КЧ 1/16 Марк ФАЛКО Рейнджерс 24’ (1:0) 2:0 100-й 03.03.1999 ЛЧ 1/4 Предраг МИЯТОВИЧ Реал 67’ (1:1) 1:1 150-й 24.02.2005 ЛЕ 1/16 Санти КАСОРЛА Вильярреал 31’ (2:0) 2:0 200-й 21.08.2012 ЛЧ КР4 Александер РИНГ Боруссия М 13’ (1:0) 1:3 250-й 07.03.2019 ЛЕ 1/8 ВИЛЛИАН Челси 65’ (2:0) 3:0 300-й 12.08.2025 ЛЧ КР3 Мирослав ОРШИЧ Пафос 2’ (1:0) 2:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.