Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо пропустило 300-й мяч в гостях в еврокубках
Лига чемпионов
13 августа 2025, 11:21 | Обновлено 13 августа 2025, 11:36
Динамо пропустило 300-й мяч в гостях в еврокубках

Автором «юбилейного» гола стал Мирослав Оршич

Динамо пропустило 300-й мяч в гостях в еврокубках
ФК Динамо

Мяч, забитый 32-летним хорватским форвардом «Пафоса» Мирославом Оршичем, стал 300-м, пропущенным «Динамо» в гостях в еврокубковых турнирах. 181 раз (с учетом гола Жоау Коррейи) голкиперам киевлян довелось вынимать мяч из сетки в Лиге (Кубке) чемпионов, 98 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 20 – в Кубке кубков и 2 – в Лиге конференций. Чаще других забивали динамовцам на своем поле команды из Испании – 34 гола, Германии – 26, Италии – 23, Англии и Португалии – по 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Динамо на чужих полях в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Минута

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Энтони КЕРЛИ

Колрейн

72’ (1:6)

1:6

50-й

30.09.1987

КЧ

1/16

Марк ФАЛКО

Рейнджерс

24’ (1:0)

2:0

100-й

03.03.1999

ЛЧ

1/4

Предраг МИЯТОВИЧ

Реал

67’ (1:1)

1:1

150-й

24.02.2005

ЛЕ

1/16

Санти КАСОРЛА

Вильярреал

31’ (2:0)

2:0

200-й

21.08.2012

ЛЧ

КР4

Александер РИНГ

Боруссия М

13’ (1:0)

1:3

250-й

07.03.2019

ЛЕ

1/8

ВИЛЛИАН

Челси

65’ (2:0)

3:0

300-й

12.08.2025

ЛЧ

КР3

Мирослав ОРШИЧ

Пафос

2’ (1:0)

2:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер
«Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ
цифры и факты Динамо Киев Лига чемпионов Пафос - Динамо
