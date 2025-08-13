Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмунт подписал замену Забарному из французского клуба
Англия
13 августа 2025, 11:59 | Обновлено 13 августа 2025, 12:08
333
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмунт подписал замену Забарному из французского клуба

24-летний Бафоде Диаките начал новый этап в своей карьере

13 августа 2025, 11:59 | Обновлено 13 августа 2025, 12:08
333
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмунт подписал замену Забарному из французского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Бафоде Диаките

Английский клуб «Борнмут» официально объявил о подписании нового центрального защитника. В состав «вишен» присоединился 24-летний игрок «Лилля» Бафоде Диаките.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник перешёл в «Борнмут» за 35 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

В английском клубе Диаките будет выступать под 18-м номером.

«Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду начала работы с командой. Я знаю, что у тренера отличные идеи, которые позволяют хорошо играть в Премьер-лиге. Теперь, когда я в клубе, это прекрасная возможность показать, как могу помочь команде.

Я защитник, который любит играть с мячом и держать его, и надеюсь продемонстрировать свои качества как с мячом, так и без него. Отдам команде все силы и надеюсь, что у нас будут замечательные моменты вместе», — сказал Диаките.

В течение трех сезонов в «Лилле» Бафоде отбегал 112 матчей, в которых защитнику удалось забить 13 мячей и отдать три результативные передачи.

По теме:
Известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер нашел новый клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал значительную сумму за игрока Милана
Лилль трансферы Борнмут трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Бафоде Диаките чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Андрей Витренко Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский выпустил центрбека на 65-й минуте матча с Пафосом при счете 0:2
Футбол | 12 августа 2025, 21:37 13
Шовковский выпустил центрбека на 65-й минуте матча с Пафосом при счете 0:2
Шовковский выпустил центрбека на 65-й минуте матча с Пафосом при счете 0:2

Наставник Динамо провел «тактическую» замену в ответном поединке Q3 Лиги чемпионов

Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»
Футбол | 13 августа 2025, 11:45 0
Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»
Тренер Пафоса: «Нужно оставаться скромными и трезво оценивать ситуацию»

Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу своего клуба над «Динамо» в Лиге чемпионов

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13.08.2025, 08:16
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Футбол | 13.08.2025, 10:30
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 68
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 4
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 40
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 3
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 385
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем