ОФИЦИАЛЬНО. Борнмунт подписал замену Забарному из французского клуба

Английский клуб «Борнмут» официально объявил о подписании нового центрального защитника. В состав «вишен» присоединился 24-летний игрок «Лилля» Бафоде Диаките.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник перешёл в «Борнмут» за 35 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

В английском клубе Диаките будет выступать под 18-м номером.

«Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду начала работы с командой. Я знаю, что у тренера отличные идеи, которые позволяют хорошо играть в Премьер-лиге. Теперь, когда я в клубе, это прекрасная возможность показать, как могу помочь команде.

Я защитник, который любит играть с мячом и держать его, и надеюсь продемонстрировать свои качества как с мячом, так и без него. Отдам команде все силы и надеюсь, что у нас будут замечательные моменты вместе», — сказал Диаките.

В течение трех сезонов в «Лилле» Бафоде отбегал 112 матчей, в которых защитнику удалось забить 13 мячей и отдать три результативные передачи.