ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о переходе известного бельгийского игрока

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 августа 2025, 10:58 | Обновлено 13 августа 2025, 11:13
Аксель Витсель заключил контракт с испанским клубом

ФК Жирона. Аксель Витсель

36-летний опорный полузащитник Аксель Витсель официально стал новым игроком испанской «Жироны».

Известный футболист перешёл в клуб на правах свободного агента. Контракт Витселя рассчитан до лета 2026 года с опцией продления сотрудничества ещё на один сезон.

Последние три года Аксель выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 116 матчей. На его счету три гола и два ассиста.

К тому же, Витсель ранее активно попадал в состав национальной сборной Бельгии, сыграв всего 132 матча (12 голов и восемь ассистов).

Напомним, что «Жирона» недавно арендовала защитника «Манчестер Сити».

трансферы Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу свободный агент Ла Лига Аксель Витсель трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
Khafre
краще було взяти нашого талановитого вихованця академії Динамо - Миколу Шапаренка, тим більше вчора він показав свій високий рівень та лідерські якості на полі.
