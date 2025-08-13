ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о переходе известного бельгийского игрока

36-летний опорный полузащитник Аксель Витсель официально стал новым игроком испанской «Жироны».

Известный футболист перешёл в клуб на правах свободного агента. Контракт Витселя рассчитан до лета 2026 года с опцией продления сотрудничества ещё на один сезон.

Последние три года Аксель выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 116 матчей. На его счету три гола и два ассиста.

К тому же, Витсель ранее активно попадал в состав национальной сборной Бельгии, сыграв всего 132 матча (12 голов и восемь ассистов).

Напомним, что «Жирона» недавно арендовала защитника «Манчестер Сити».

🎙️ Les primeres paraules d'Axel Witsel com a jugador del Girona!



👀 Mira l'entrevista sencera al nostre canal de YouTube 👇 — Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025

😏 Divendres tenim una cita pic.twitter.com/V6NS9cASPZ — Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025