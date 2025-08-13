ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о переходе известного бельгийского игрока
Аксель Витсель заключил контракт с испанским клубом
36-летний опорный полузащитник Аксель Витсель официально стал новым игроком испанской «Жироны».
Известный футболист перешёл в клуб на правах свободного агента. Контракт Витселя рассчитан до лета 2026 года с опцией продления сотрудничества ещё на один сезон.
Последние три года Аксель выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 116 матчей. На его счету три гола и два ассиста.
К тому же, Витсель ранее активно попадал в состав национальной сборной Бельгии, сыграв всего 132 матча (12 голов и восемь ассистов).
Напомним, что «Жирона» недавно арендовала защитника «Манчестер Сити».
❤️🤍 Axel Witsel blanc-i-vermell! pic.twitter.com/hiCJQGNgYT— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025
🎙️ Les primeres paraules d'Axel Witsel com a jugador del Girona!— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025
👀 Mira l'entrevista sencera al nostre canal de YouTube 👇
😏 Divendres tenim una cita pic.twitter.com/V6NS9cASPZ— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025
Witselsaurio 🦕 pic.twitter.com/vOAQLSUdrJ— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025
BENVINGUT WITSEL! 👋— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер – о бое Пол – Джошуа
Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей