ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Манчестер Сити перешел в Жирону
Витор Рейс перебрался в команду Мичела
Манчестер Сити объявил о переходе защитника Витора Рейса в состав Жироны. Клубы заключили арендное соглашение на сезон 2025/26.
19-летний игрок действует в центре обороны. Минувшей зимой бразилец перебрался в Манчестер Сити из Палмейраса, успел сыграть в одном матче.
Ожидается, что Жирона возьмет еще двух игроков в аренду из манчестерской команды – хавбеков Клаудио Эчеверри и Свере Нюпана.
Клубы связаны одним владельцем.
BENVINGUT VITOR REIS! 👋— Girona FC (@GironaFC) August 8, 2025
🔗 https://t.co/4rhNaxQFcr pic.twitter.com/x0FWr7dSLr
