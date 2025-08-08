Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Манчестер Сити перешел в Жирону
08 августа 2025, 17:07 | Обновлено 08 августа 2025, 17:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Манчестер Сити перешел в Жирону

Витор Рейс перебрался в команду Мичела

ФК Жирона

Манчестер Сити объявил о переходе защитника Витора Рейса в состав Жироны. Клубы заключили арендное соглашение на сезон 2025/26.

19-летний игрок действует в центре обороны. Минувшей зимой бразилец перебрался в Манчестер Сити из Палмейраса, успел сыграть в одном матче.

Ожидается, что Жирона возьмет еще двух игроков в аренду из манчестерской команды – хавбеков Клаудио Эчеверри и Свере Нюпана.

Клубы связаны одним владельцем.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
