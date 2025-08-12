Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕДОРЧУК: «Все эти игроки Динамо не отвечают требованиям сегодняшнего дня»
12 августа 2025, 23:49
ФЕДОРЧУК: «Все эти игроки Динамо не отвечают требованиям сегодняшнего дня»

Эксперт раскритиковал защиту киевлян

ФЕДОРЧУК: «Все эти игроки Динамо не отвечают требованиям сегодняшнего дня»
Олег Федорчук

Известный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua раскритиковал игроков киевского «Динамо» за поражение в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей):

«Выяснилось, что уже вся оборона, это не только центральная ось, не соответствует требованиям современности, выдвинутый на острие атаки Ванат полностью зависим от партнеров, которым не хватало креатива, для него обыграть «один-в-один» – проблема, слабо выглядели ветераны Ярмоленко и Буяльский.

Одним словом – «позор». О действиях подопечных Александра Шовковского в Лимасоле точнее и не скажешь».

