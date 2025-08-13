Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сколько стоит обручальное кольцо, которое Роналду подарил Джорджине?
13 августа 2025, 23:33
Сколько стоит обручальное кольцо, которое Роналду подарил Джорджине?

Криштиану сделал предложение Джорджине

Сколько стоит обручальное кольцо, которое Роналду подарил Джорджине?
Yahoo. Джорджини Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, и она подтвердила помолвку в соцсетях, показав массивное кольцо и подписав фото: «Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях».

По данным британской газеты Daily Mail, обручальное кольцо, которое Роналду подарил Джорджине, оценивается в сумму от трех до пяти миллионов долларов.

Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. У пары есть двое общих детей: в 2017 году у пары появилась дочь, а в апреле 2022 года Родригес родила близнецов (мальчика и девочку), но мальчик погиб во время родов.

У Роналду есть еще трое детей: сын, родившийся в июне 2010 года, и близнецы, родившиеся в июне 2017 года. Родригес относится ко всем ним как к своим собственным детям.

Криштиану Роналду фото lifestyle Джорджина Родригес помолвка (обручение)
Дмитрий Олейник Источник: Daily Mail
