Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В третьем раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Коко.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Алены Остапенко, либо против Лючии Бронцетти.
