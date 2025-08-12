Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
WTA
12 августа 2025, 17:22 | Обновлено 12 августа 2025, 20:27
1345
2

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

12 августа 2025, 17:22 | Обновлено 12 августа 2025, 20:27
1345
2
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
Коллаж Sport.ua

12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Коко.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Алены Остапенко, либо против Лючии Бронцетти.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сильная интоксикация. Ястремская пояснила, почему снялась с Цинциннати
Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати
Ястремская – Гауфф. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати (отменен)
Даяна Ястремская Коко Гауфф WTA Цинциннати смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Футбол | 12 августа 2025, 00:03 9
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря

Клуб хочет, чтобы Доннарумма покинул команду, а игрок считает, что это несправедливо

Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12 августа 2025, 18:31 28
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 12 августа в 20:00 по Киеву

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12.08.2025, 18:00
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:53
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Теннис | 12.08.2025, 01:15
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sit Simurg
І ця знялась .. йо ...(
Ответить
0
Vlad Holl
Даяна просто розтопче Коко. Коко , не ображайся , така твоя доля.
Ответить
0
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 11
Бокс
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 1
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 12
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем