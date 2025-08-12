Карпаты назвали лучшего игрока в матче с Шахтером. Он спас львов
Болельщики львовского клуба избрали Игоря Краснопира
10 августа львовские «Карпаты» во втором туре Украинской Премьер-лиги встретились с донецким «Шахтёром».
Поединок национального первенства прошёл на «стадионе Украина» во Львове.
Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих шесть мячей. «Горняки» могли оформить минимальную победу, однако клуб не удержал преимущество и упустил три очка в концовке игры (3:3).
После матча львовский клуб определился с лучшим игроком встречи. По мнению болельщиков, лучше всех в матче проявил себя нападающий Игорь Краснопир, сравнявший счёт на последних минутах – 26%.
В тройку лучших футболистов также вошли Назар Домчак (22%) и Жан Педросо (13%).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь
В Саудовской Аравии нацелились на французского нападающего