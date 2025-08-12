Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты назвали лучшего игрока в матче с Шахтером. Он спас львов
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 07:57 | Обновлено 12 августа 2025, 08:26
Болельщики львовского клуба избрали Игоря Краснопира

ФК Карпаты. Игорь Краснопир

10 августа львовские «Карпаты» во втором туре Украинской Премьер-лиги встретились с донецким «Шахтёром».

Поединок национального первенства прошёл на «стадионе Украина» во Львове.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих шесть мячей. «Горняки» могли оформить минимальную победу, однако клуб не удержал преимущество и упустил три очка в концовке игры (3:3).

После матча львовский клуб определился с лучшим игроком встречи. По мнению болельщиков, лучше всех в матче проявил себя нападающий Игорь Краснопир, сравнявший счёт на последних минутах – 26%.

В тройку лучших футболистов также вошли Назар Домчак (22%) и Жан Педросо (13%).

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер лучший игрок Игорь Краснопир Жан Педросо
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
