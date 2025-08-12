Карпаты назвали лучшего игрока в матче с Шахтером. Он спас львов

10 августа львовские «Карпаты» во втором туре Украинской Премьер-лиги встретились с донецким «Шахтёром».

Поединок национального первенства прошёл на «стадионе Украина» во Львове.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих шесть мячей. «Горняки» могли оформить минимальную победу, однако клуб не удержал преимущество и упустил три очка в концовке игры (3:3).

После матча львовский клуб определился с лучшим игроком встречи. По мнению болельщиков, лучше всех в матче проявил себя нападающий Игорь Краснопир, сравнявший счёт на последних минутах – 26%.

В тройку лучших футболистов также вошли Назар Домчак (22%) и Жан Педросо (13%).